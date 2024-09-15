石湖墟再造水廠全面投產　每年節省2200萬立方米食水　省4800萬元

石湖墟再造水廠於今年初投入服務，水務署預計在古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，石湖墟再造水廠將全面投產，每日再造水產量可達7萬3千立方米，供應予約52萬名市民使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水消耗量，以現時食水每立方米的造價約10元相比，再造水每立方米造價僅為7.8元，每年可節省逾4800萬元。



水務署又稱會檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益的情況下，把再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用食水沖廁的地區，進一步減少食水用量，長遠目標增加循環再用水及海水沖廁覆蓋率5%至90%人口。



水務署在石湖墟興建再造水廠，為部分經石湖墟污水處理廠三級處理後的排放水加入次氯酸鈉，作進一步處理，生產再造水。圖為石湖墟再造水廠。(發展局網誌)

發展局網誌指出，水務署位處北區石湖墟的全港首座再造水廠今年三月投入服務，為香港供水系統引入再造水，其用途包括沖廁、園境灌溉及清洗街道等，現時供應再造水予上水三間學校，以及四個屋邨或屋苑的居民使用。

水務署預計在古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，石湖墟再造水廠將全面投產，每日再造水產量可達7萬3千立方米，供應予約52萬名市民使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水消耗量，相等於8800個標準泳池的容量，現時食水每立方米的造價約10元，再造水每立方米造價僅為7.8元，如以2200萬立方米再造水代替食水沖廁，每年可節省逾4800萬元。

目標循環再用水及海水沖廁覆蓋率增至90%

水務署稱會持續檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益的情況下，把再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用食水沖廁的地區，包括洪水橋/厦村新發展區及元朗南發展區等，以進一步減少食水用量；政府正提升現有元朗污水處理廠為三級處理淨水設施，並藉此將部份經三級處理的排放水加工成為再造水，供應附近地區用戶作非飲用用途，長遠目標是循環再用水及海水沖廁的覆蓋率由現時85%人口增加至90%。

土拓署提交的文件顯示，粉嶺北擬議興建的公營房屋坐落梧桐河旁邊，位處馬會道，涉及9幅地。（土木工程拓展署文件）

安達臣道中水重用系統料年底分階段供水

署方在安達臣道石礦場用地發展區現正興建中水重用系統，處理居民的中水作沖廁用途，預計於今年底開始分階段供水。(發展局網誌)

水務署稱正積極發展中水重用作另一循環再用水資源，中水即是從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆和洗衣機等地方收集的水，經處理後同樣可以重用，作沖廁等非飲用用途，署方在安達臣道石礦場用地發展區現正興建中水重用系統，處理居民的中水作沖廁用途，預計於今年底開始分階段供水。