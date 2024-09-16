推金筷子創意名菜比賽　張宇人籲飲食業擴張要三思、勿急於租舖

本港飲食業界聯手舉辦第一屆金筷子明火創意名菜大賞，發起人立法會飲食界議員、香港飲食業聯合總會會長張宇人表示，希望比賽促進飲食界開發創意菜式，參賽公司需提供參賽菜式的烹飪方法，日後供更多食肆參考，造福全行業。



至於本地食肆結業潮持續，身兼行會成員的張宇人認為在地緣政治、高息、消費意願保守等因素影響下，飲食業要更加謹慎。他稱，2009年起本港食肆過度膨脹，現時是調整期，業界要了解自身有否能力持續經營，「譬如要投資新食肆，就要三思」，呼籲業界謹慎：「今年唔租，出年業主都會租畀你，舖租就會平啲，咁急做乜呢？」



張宇人呼籲飲食業界計劃擴張時要謹慎（何夏怡攝）

創意菜式需為中餐 不設個人賽

談及比賽設計初衷，張宇人稱現時食肆廚師人手短缺，難以想出有新意的菜式，希望比賽能刺激行業思維，引發靈感。參賽創意菜式需為中餐，包括肉類、家禽、海鮮、素食四個種類，每種均設有金、銀、銅獎及優異獎各一名。

他續指，比賽只接受以本港食肆公司名義的參賽者，亦歡迎酒店及會所餐廳參加，惟不設個人參賽。他解釋，菜式創新需要整個團隊包括食肆負責人、廚師共同構思，「菜式創新不是一個廚師的事」。

第一屆金筷子明火創意名菜大賞12月舉行決賽

參賽菜式菜譜須公開 以惠及全行

第一屆金筷子明火創意名菜大賞將於明天（17日) 至10月31日開放報名，決賽及頒獎日為12月12日。初賽以書面形式提交創意菜式內容及特色，包括製作四人份量的材料、斤両、特別配料及份量、烹製方式及菜式照片。評審會從初賽參賽者中選出最高分的十組參賽者晉身決賽，每組最多兩人參與，需自備食材，決賽日在比賽場地限時內即場烹煮參賽作品，同時要即場向評審團講解作品特色。

飲食業界辦第一屆金筷子明火創意名菜大賞（何夏怡攝）

張宇人特別提到，參賽者須同意賽後分享食譜及相關食材。他續稱，資料將為其它食肆作參考，以促進餐飲業協同發展，「市民就會幫襯埋，不只是得獎食肆」。

黃傑龍：價格戰不是唯一辦法

有份主辦今次比賽，本港日本燒肉專門店「牛角」主理人、優質旅遊服務協會主席黃傑龍被問及有食肆近日「反攻深圳」，透過優惠套餐模式吸引客源以救營業額的可行性時指，降價不是救食肆唯一方法，只能找到自身獨特賣點，盡量提高性價比。

他認為香港食肆在價格競爭優勢上不比深圳，因舖租、人工、食材價格遠高於內地。黃傑龍續稱，現時食肆要讓市民覺得「抵食」，只能找到自己賣點，「『牛角』去深圳賣廣告，是因為香港進口日本和牛，內地有限制，所以有獨特性」。