林世雄將與國家民航局會面了解無人機管理　逐步在港推行低空經濟

本港正研究發展低空經濟，運輸及物流局局長林世雄今日（23日）出席活動時指，將與國家民用航空局中南地區管理局及營運商見面，了解管理無人機系統的安排，並逐步在港推行低空經濟。



運輸及物流局局長林世雄引述總理李強的政府工作報告，當中強調要積極推動低空經濟發展作為新增長的引擎。（盧翊銘攝）

本港逐步推行低空經濟試點項目 與內地部門見面了解無人機管理

《發展新質生產力高峰論壇 - 構建灣區智慧城市群》暨「大灣區低空經濟聯盟」成立儀式在會展舉行，林世雄致辭時引述總理李強的政府工作報告提到，要積極推動低空經濟發展作為新增長的引擎。

他說，香港作為大灣區的中心城市之一，將全力配合國家發展策略，推動低空經濟發展。惟本港地理環境獨特、人口稠密，需要運輸及物流局與相關部門緊密協作，在不同政策範疇下相互配合，為發展低空經濟拆牆鬆綁。

運輸及物流局局長林世雄表示，本港會循序漸進推行低空經濟試點項目。（盧翊銘攝）

林世雄表示，本港會循序漸進推行低空經濟試點項目，由近至遠，逐漸豐富空中運輸系統的應用場景。他續指，全球正邁向智慧化轉型，香港必須與時並進，保持競爭力，運流局及民航處正積極與國家民用航空局中南地區管理局、營運商見面，實地考察當局管理無人機系統的安排，了解內地低空經濟發展的最新情況。

孫東認為低空經濟正逐漸成為未來智慧城市的一個重要組成部分。（盧翊銘攝）

維持2025年全面採用「智方便」的目標

創新科技及工業局局長孫東認為，低空經濟正逐漸成為未來智慧城市的一個重要組成部分，他亦就香港構建智慧城市分享政策進度。

他說數字政策辦公室已完成對73個決策局和部門的電子政府審計，將於今、明兩年陸續推出逾110項數字政府及智慧城市的方案。他重申，政府正全面升級「智方便」平台，預計2025年政府所有電子服務採用「智方便」，實現「一網通辦」，為公眾提供更便捷、高效的公共服務。

孫東表示，創科局正全速構建數碼企業身份平台。（盧翊銘攝）

他亦表示，創科局正全速構建數碼企業身份平台，「讓企業在使用電子政府服務，或在電子商務服務的活動時，可以安全便捷地認證企業身份，簡化流程」。

孫東最後指，智慧城市建設除政府牽頭外，社會各持份者支持亦非常重要，他期待繼續與社會各界攜手合作，加快落實數字經濟和智慧城市的措施，讓市民享受科技發展帶來的生活。

葛珮帆指，中國低空經濟市場前景優良，預計到2025年達到3至5萬億元人民幣，為大灣區至全國經濟發展注入新的增長動力，因此發展低空經濟是大趨勢。（何夏怡攝）

葛珮帆倡建立跨部門工作小組 發展低空經濟

會上，主辦的民建聯、香港中國企業協會資訊科技行業委員會和智慧城市聯盟，向政府提交《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書。民建聯副主席、立法會議員葛珮帆提到，倡議書內有三個內容，包括進一步推動大灣區智慧城市群互聯互通、在大灣區內發展跨境低空經濟、以及推動中國科技出口，以大灣區標準聯通國家及國際標準。

9月23日，《發展新質生產力高峰論壇 - 構建灣區智慧城市群》暨「大灣區低空經濟聯盟」成立儀式在會展舉行。（盧翊銘攝）

她續指，中國低空經濟市場前景優良，預計到2025年達到3至5萬億元人民幣，為大灣區至全國經濟發展注入新的增長動力，因此發展低空經濟是大趨勢。葛珮帆表示，現時大灣區的低空空域政策及法規仍未完善，建議香港特區政府盡快成立「低空經濟發展跨部門工作小組」，與大灣區內各城市對接，落寶建設跨城低空航線。