董之英風波｜教育局調查中　副局長施俊輝︰一般唔參與得太多校政

仁濟醫院董之英紀念中學逾期提交學界足球比賽報名申請被拒參賽，教育局上周表示正調查事件，要求學校呈交報告，如發現校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進。教育局副局長施俊輝接受電台節目錄音訪問時，被問到局方以往如何跟進教師和校長的溝通問題，他說一般局方不參與太多校方的日常運作，「呢個都係交返俾學校去處理啦。」



對於開學半個月有3宗學童自殺個案，施俊輝說三層應急機制上個學年已轉介超過300宗個案。



仁濟醫院董之英紀念中學校長早前哭訴未能參加學界足球比賽。（盧勁揚攝）

董之英中學放棄上訴 配合教育局調查

仁濟醫院董之英紀念中學逾期報名學界足球比賽，不獲主辦的中國香港學界體育聯會接納，校方早前稱前體育科主任「遺失密碼後不跟進」致逾期提交申請，卻被教育工作者工會斥指控失實無理，批評校方涉嫌將責任推卸至離職教師身上，校方上周一（23日）聲明表示尊重學聯會的決定放棄上訴，並指歡迎及配合教育局介入調查，期望及早得知調查結果，釋除公眾疑慮。

9月25日，教育局副局長施俊輝接受新城電台節目錄音訪問，節目於今天（9月29日）播放。（新城廣播Facebook片段截圖）

教育局調查董之英風波 副局長施俊輝︰一般唔參與得太多

施俊輝在電台節目上被問到董之英中學遲交學界足球賽報名，引起廣泛討論和關注，局方以往如何跟進校長與教師的溝通問題，他說要視乎事件性質，學校日常運作當中，校長都必然要與老師、主任、副校長有不少溝通，跟任何機構一樣，管理層與前線員工有緊密溝通是重要的。

呢個都係交返俾學校去處理啦，一般學校裏面嘅安排上面，因為一般教育局都唔會參與得太多一間學校嘅日常運作、校政。 教育局副局長施俊輝

9月25日，教育局副局長施俊輝接受新城電台節目錄音訪問，節目今天（29日）播放。（新城廣播Facebook片段截圖）

回應學童自殺 三層應急機制上學年轉介逾300個案

開學半個月已經有三宗學童自殺個案，學生精神健康備受關注，教育界不少聲音希望當局延續三層應急機制，被問及恆常化機制有何考量時，施俊輝說不少專家分析了解到學童輕生背後有多重原因且複雜，故需要跨部門、跨專業、跨界別處理，由醫衞局、醫管局、社署，以及教育局聯手應對。

施俊輝說局方一直關心同學的抗壓能力和精神健康，例如每年開學或長假期後，都會特別留意。（資料圖片）

他說機制第一層是校內支援網絡，已經是一支跨專業團隊，第二層機制是社署的校外支援機制，至於第三層就是需要醫療個案，上學年已轉介超過300個案，希望任何一層都能發揮功能。

9月25日，教育局副局長施俊輝接受新城電台節目錄音訪問，節目今天（9月29日）播放。（新城廣播Facebook片段截圖）

施俊輝又說局方一直關心同學的抗壓能力和精神健康，例如每年開學或長假期後，都會特別留意，以及提醒學界和家長多留意學生，局方關注學童精神健康工作包括「4R精神健康約章」等；另外精神病患學生屬有特殊教育需要，校方可獲額外的學習支援津貼，令校方可聘請專職人員或外間服務支援學生。

他又說近年家長作為守門人角色都很重要，可以加緊合作，局方也有不同活動例如靜觀推動，盡量築起保護網。