新生代千人合唱賀國慶　陳國基：讓香港每個角落洋溢國慶氣氛

西九文化區昨晚（9月30日）舉行「新生代千人合唱賀國慶」活動，政務司司長陳國基出席及致辭，祝願祖國富強昌盛、國泰民安，並指國家成立75周年是個重要的里程碑，為使香港每個角落都洋溢濃厚的國慶氣氛，政府牽頭社會各界舉辦一系列慶祝活動。



政務司司長陳國基9月30日出席「新生代千人合唱賀國慶」，主持啟動儀式及致辭。（政府新聞處圖片）

陳國基指出，除了周二（10月1日）舉行的升旗儀式和國慶煙花匯演之外，在國慶日前夕，當局首次舉辦這個別出心裁的合唱活動，共有22間學校、1,000名學生現場演唱多首愛國歌曲，以及多個青年團體作出的精彩表演，宣揚愛國情懷，讓社會大眾共同分享國慶喜悅。

他表示，「青年興，則香港興」，青年人代表國家和香港的未來，是推動國家發展的最重要力量。港府積極落實各項促進青年發展的措施，其中一個重點目標，就是強化青年人對國家的認識和認同，從而為建設國家作出更大、更重要的貢獻。

陳國基強調，今次表演內容別具意義，除了展現新中國成立75年來的輝煌成就，亦讓香港市民體會到與祖國同胞一脈相連，同行共勉，為身為中國人而感到自豪這個重要訊息。

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活動原定有2,099架無人機起飛，在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。但無人機表演未有在8時半開始，一直至晚上約9時半，現場警方人員通知在場人士指因受到干擾，出現故障，表演取消。

無人機總會主席楊景賞晚上解釋說，團隊在演出前20分鐘，發現無人機系統受嚴重干擾，其中RTK定位的精度出現嚴重問題，及後發現當時華南沿岸正受電離層閃爍影響，與太陽風暴有關。