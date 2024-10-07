香港文藝界辦國慶酒會 李家超：「十四五」為文藝產業創新機遇
撰文：陳蓁誼
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香港文化藝術界今日（7日）在舉行國慶75周年酒會，特首李家超致辭時表示，現今香港銳意發展為中外文化藝術交流中心，10月14日起舉行的首屆「香港演藝博覽」廣邀內地海外的藝術單位來港參與，為中港藝術同業探索新的機遇。
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李家超表示，在「十四五」規劃下，香港銳意發展為中外文化藝術交流中心。特區政府先後成立弘揚中華文化辦公室以及文創產業發展處，策劃和推動傳承中華文化歷史以及文創產業的活動。上月結束的首屆「中華文化節」促進文化傳承與創新，而10月14日起一連五日，將舉行首屆「香港演藝博覽」，邀內地海外的藝術單位來港參與，為中港藝術同業探索新的機遇。
霍震霆稱，「十四五」規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，本地業界精英亦一直為建設中外文化藝術交流中心努力。香港文藝界將舉辦一系列慶祝活動，如「國慶文化牆」—油麻地社區壁畫、「行走的圖書館」公益文化活動、「區區有戲睇」等，祝賀中國成立75周年，讓市民參與一同熱烈歡度國慶。
區永熙亦指，香港各行業長期得益於國家改革開放，當中亦包括文藝界，他又表示，在中華民族偉大復興征程上，文化藝術界「有角色有作用」，同國家並肩奮鬥。
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