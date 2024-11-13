率團訪英國被問香港司法獨立　葉劉籲英方珍惜《普通法》停止施壓

致力推動民間外交的新民黨，黨主席葉劉淑儀率該黨「對外聯絡小組」上月30日至本月8日訪問英國倫敦，介紹香港發展現況。葉劉淑儀承認訪英期間有被問及香港司法獨立問題，並已向對方解釋香港司法程序完全根據《普通法》原則行事。她指，《普通法》正是英國留給香港的制度，呼籲英方珍惜，不應繼續向香港法官施壓。



葉劉淑儀（中）交代新民黨早前訪英成果（黃浩謙攝）

葉劉淑儀今日（13日）偕同新民黨訪問團成員包括立法會議員何敬康、全國港區政協暨財務部委任諮詢專家羅卓堅，交代訪問成果。訪英期間，他們先後與皇家國際事務研究所（The Royal Institute of International Affairs，即漆咸樓 Chatham House）及英中協會（The Great Britain-China Centre） 代表進行會議，又與前怡和集團董事 Mr. Martin Gilbert Barrow（鮑磊）及恰和控股公司執行董事 Mt. Adam Keswick 會面。訪問團又獲邀出席由英中貿易協會（China Britain Business Council）主持的晚宴，與主席 Sir Sherard LouisCowper-Coles（古沛勤）及行政總裁 Mr. Peter Burnett 等商界高層交流。此外，也分別與《衛報》（The Guardian）及《經濟學人》（The Economist） 等傳媒的資深編輯代表會面及交流。

葉劉淑儀承認，訪英時不少人關心香港司法獨立問題（黃浩謙攝）

葉劉：香港所有審訊公開透明

葉劉淑儀承認，不少會晤的人士均關心香港司法獨立問題。她稱，已向對方解釋香港司法程序完全根據《普通法》原則，所有審訊公開透明，沒有人可以指出法庭的裁決有錯誤，「佢哋嘅意見都是基於政治立場」。她說，《普通法》是英國留給香港的制度，英方應該珍惜，不應繼續向香港法官施壓。

身兼行會召集人的葉劉表示，是次出訪目的是介紹香港最新發展，因此帶了十幾份英文版本《施政報告》，並製作單張，以圖文生動介紹香港經濟發展、粵港澳大灣區面貌等。她呼籲英方留意大灣區經濟協作機遇，特別強調在生物科技方面，現時已經設立粵港澳大灣區國際臨床試驗中心，期望吸引外資；還介紹了今年10月9日，特區政府和國家商務部簽署關於《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的第二份修訂協議，形容英方政商界人士反應積極。

何敬康（黃浩謙攝）

何敬康：英傳媒關注港府財赤等問題

訪問團成員、新民黨議員何敬康說，訪問團亦對英方解釋本港的金融產業狀況，指英國傳媒很關心香港，對於香港政府的財政赤字、經濟前景，以至大灣區政策都很感興趣，建議港府加強對外宣傳，著力解說發展機遇。

他又稱，有英方人士關注香港人才流失，詢問訪問團輸入內地專才會否減少國際化優勢。何敬康指已向對方說明，自上世紀80年代始，香港早有人才流出及輸入的現象，相信不會影響香港長期發展，且近年國際金融專才回流香港，內地人才多有國際經驗，反而加強香港國際化優勢。

葉劉訪英介紹最新一份施政報告（黃浩謙攝）

傳魯比奧任美國務卿 葉劉冀對方上任後能訪港

至於特朗普明年將重返白宮，《紐約時報》更引述知情人士指對華及對香港強硬的參議員魯比奧（Marco Rubio）可能獲提名出任國務卿。葉劉淑儀形容魯比奧對香港以及「一國兩制」有誤解，若消息屬實，希望他上任後有機會訪問香港，加深了解。