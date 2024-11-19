珠海、江蘇嚴重傷亡案　尚海龍立法會提急切質詢被拒｜政壇諸事町

上星期一（11日）珠海體育中心發生汽車撞人事件，官方稱35人死亡，而江蘇無錫工藝職業技術學院周六（16日）亦發生無差別斬人案，8人死亡。



選委界立法會議員尚海龍亦闗注事件，申請在立法會提出急切質詢，但被立法會主席梁君彥拒絕。



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11月11日，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，官方通報35死43傷，涉事62歲男司機因不滿離婚後財產分配而駕車撞人。

11月16日，江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院發生無差別斬人案，造成8死17傷，21歲男子疑因考試不合格未能拿畢業證書，以及不滿實習報酬而回校行兇。

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問政府有何預案應對「事前無徵兆」突發事件

尚海龍表示，這些事件發生後，有不少市民對他表示感到不安，並關注政府如何預防此類「黑天鵝事件」，因此他申請明日（20日）立法會大會提出緊急質詢，向政府查詢有沒有就「事前無徵兆」、「突發且惡意傷害」的事件，制定預案措施，如果有，能否詳細說明當中內容和執行機制，如沒有的話，未來又有否計劃制定措施。

收到申請的梁君彥指示立法會秘書處回覆，指急切質詢必須得到他信納是「性質急切」及「與公眾有重大關係」，才能夠提出。梁君彥對於上述事件有人傷亡感到極其難過，並理解公眾非常關注，但就認為事件並不是急切到要在明日的會議上提出，因此不批准是次申請。

梁君彥表示，該議題就算在日後立法會提出，亦不會失去意義，建議尚海龍考慮其他渠道例如輪候立法會會議質詢時段，或在相關事務委員會再跟進。