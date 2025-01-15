過去五年挑戰基本人權受限司法覆核案　政府有一成個案敗訴

去年11月底的同志平權公屋案，終院裁定公共房屋政策及遺產法例排除同性伴侶屬違憲，並確認「衡量基本人權的四部曲相稱原則測試」。行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（15日）在立法會會議上關注，若有其他確認上述測試的政府案件，經上訴後，最終仍是敗訴時，會如何要求有關官員問責。



不過，律政司司長林定國認為，勝訴並非唯一考慮因素，要顧及整體公眾利益，強調政府所提政策和法例符合基本人權自由。過去五年，有42宗申請人聲稱政府過度限制基本人權的案件，最終是政府勝訴或申請人撤回申請；只有5宗案件，政府因被裁定過度限制基本權利而敗訴，即約一成敗訴。



葉劉淑儀（黃浩謙攝）

「相稱性」（proportionality）是公法中的一個概念，是為保障基本人權，即限制自由的措施，須比例相稱、不能過度。2016年，終審法院判決「希慎興業有限公司及其他人訴城市規劃委員會」一案，該案為「相稱性分析」訂立了一個「四部曲」測試。去年11月底終審的同志平權公屋案、居屋案、遺產案（"Nick Infinger及李亦豪訴香港房屋委員會"兩案）中，再次確認上述測試。

律政司司長林定國今日（15日）出席立法會會議，回應葉劉淑儀提問（黃浩謙攝）

林定國出席今日（15日）立法會會議（黃浩謙攝）

律政司司長林定國解釋指，即要判斷行政決定、政策或法律條文，對於人權自由施加的限制是否合理，需考慮四個步驟：第一，施加限制的目的是否正當合理；第二，若合理，限制和目的有否邏輯關聯；第三，所施加的限制，不超越達到目的的所需程度；第四，限制所帶來的社會利益，與保護個人權利有否取得合理平衡。

葉劉關注會否有官員要為涉限制人權案件敗訴負責

對於近年政府涉及有關人權受限的司法覆核案，林定國指，過去五年，在剔除免遣返申請的案件後，有61宗申請人聲稱政府過度限制基本人權的案件，排除14宗還在等原訟法庭判決的案件，有42宗政府勝訴，或獲裁定並無對基本權利施加不相稱、過度的限制，或申請人撤回申請；有5宗案件，政府因被裁定過度限制基本權利而敗訴，即一成敗訴。

葉劉淑儀（前）關注政府在涉及限制人權的案件中敗訴後的處理方法（黃浩謙攝）

葉劉淑儀關注政府有否經上述測試後，仍堅持上訴的案件；及對於其他確認上述測試的案件敗訴，政府會如何要求有關官員問責。林定國回應，如何適當運用「相稱性原則」常有較大爭議，每當面對涉及基本人權的司法覆核，律政司都和政策局詳細了解複核決定、仔細研究法律之後，才會向相關政策局提供意見。他續指，勝訴並非唯一的考慮因素，更要顧及整體公眾利益，強調政府提出的政策和法例，是符合基本人權自由的。

林定國亦強調，對於有挑戰性案件和重大議題，要經過上訴程序，取得法院的權威定斷；作為負責任政府要據理力爭，向法庭同市民講清楚政府的立場。

簡慧敏（黃浩謙攝）

選委界簡慧敏隨後就林定國的表態指出，雖然政府涉及基本人權的司覆核勝訴個案不少，但去年的同志平權案卻敗訴，有意見指政府再遇同性權益問題的司法覆核，不應堅持上訴；加上財赤當頭，會否影響觀點？

林定國表示，原則上會合理運用公帑，審慎處理，且終審法院的機制可以確保資源的慎用。他又指上述涉及基本人權的司法覆核判例，每宗針對的政策或法律都有不同，且即便是裁決結果對政府不利的個案，亦不代表法庭完全接受申請人的理由。林定國指，如果法院認為政府有所不足，政府更需要精準理解不足之處，才能思考重新制定政策。