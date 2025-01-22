近兩成房委會商場「零西醫」　部分三次招租不果終轉行租出

房委會轄下55個商場當中，有9個商場沒有西醫診所，部分商場三次招租不果，終轉其他行業租出。關注公共屋邨商場「零西醫」問題的工聯會立法會議員陳穎欣擔心，當區居民需要跨區求診，又或集中到區內僅存的少數西醫診所就醫，輪候時間增加，造成極大不便。



房屋局局長何永賢表示，商舖最終能否出租作西醫診所，取決於服務提供者的商業決定考量，如診所地點、營運成本、目標客群等。



房委會轄下有55個商場。（資料圖片）

房委會出租優先考慮診所行業

何永賢回覆陳穎欣立法會書面質詢時表示，房委會一向按商業原則出租轄下的商業單位，一般通過招標方式，以市值訂定租金水平，房委會理解屋邨居民對醫療診症服務的需求，因此在安排出租商業單位時，會優先考慮醫務診所行業，亦會主動聯絡曾就相同行業競投但未能成功的潛在商戶，當中包括西醫診所。

房委會轄下有55個商場。（資料圖片）

根據記錄，房委會轄下零售設施的西醫診所數目於 2020 年至 2024 年期間錄得增長約 7%，共有 77 間，當中16間位於公共屋邨其他商業單位的西醫診所。

房委會轄下有55個商場。（資料圖片）

近兩成房委會商場「零西醫」 部分三次招租不果終轉行

然而，房委會轄下55個商場當中，有9個商場「零西醫」，包括象山商場、安基商場、天恩商場、石排灣商場、天晴商場、屏欣商場、麗翠商場、和田商場，以及業旺商場，部分三次招租不果終轉行出租，亦有部分正繼續招租。

房委會轄下商場過去五年西醫診所數目。（立法會文件）

房委會轄下商場過去五年西醫診所數目。（立法會文件）

房委會轄下商場過去五年西醫診所數目。（立法會文件）

房委會轄下有55個商場。（資料圖片）

4個商場本身不設置西醫診所

另外，有4個商場因鄰近醫院或附近其他屋苑有診所，故擬定商場行業組合時未有設置西醫診所。