陳克勤冀政府「靈蛇精明」增收入　點名多個部門可幫手「搵到錢」

民建聯今日（12日）舉行「元宵燈謎猜財政期望」活動，主席陳克勤寄語港府新一年要「靈蛇精明」，做到「慳錢、洗錢、搵錢」。論及財赤當頭，港府應如何增加收入，陳克勤認為不只財政司和商務及經濟發展局要努力，更點名多個決策局包括文化體育及旅遊局、勞工及福利局、運輸及物流局、環境及生態局也可以「搵到錢」。



民建聯舉行「元宵燈謎猜財政期望」活動（何夏怡攝）

陳克勤點名多個部門也可以幫助政府開源（何夏怡攝）

早前民建聯表明反對削減2元乘車優惠，今日主席陳克勤在活動上指，新年港府應「靈蛇精明」地省錢，不應削減對弱勢社群和基層市民的福利開支。

政府支出方面，陳克勤建議有些支出可以延後，例如總涉款130億港元的東涌、古洞北、洪水橋大型區域供冷系統的興建工程。他亦提議政府其他部門多多參與「搵錢」，不只財政司和商經局要努力，文體旅局、勞福局、運輸物流局、環境局都可以參與。

民建聯在提交予財政司司長的預算案建議中已提出，各部門均有責任為特區政府拼經濟，例如主動推出一些推動產業發展的政策方針與措施，或者透過拆牆鬆縛的措施，以進一步改善本港營商環境，並透過增加服務種類，開拓收入來源，從而提高政府部門的經濟效益。陳克勤當時已強調，多找一些不同經濟發展的方向，責任不只是在財經官員身上，所有政策局局長都有責任為特區政府拼經濟。他並以環境及生態局和運輸及物流局為例，期望在新能源經濟政策上可拆牆鬆綁，便利產業發展，從而讓政府稅收增加。

民建聯辦元宵燈謎活動（何夏怡攝）

陳永光（何夏怡攝）

梁熙（何夏怡攝）

陳克勤點名多個部門也可以幫助政府開源（何夏怡攝）

民建聯續介紹關注的政策領域，包括低空經濟、海洋經濟、銀髮經濟、跨境安老、打造國際教育樞紐等，表示新一年會繼續推動政策倡議。