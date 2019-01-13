張建宗話當年　大學暑假扮中五生　赴女裝手袋廠做雜工

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政務司司長張建宗接受香港開電視節目《開嚟見我》訪問，他指政府對青年工作很有承擔，透過推動青年「三業三政」，鼓勵青年人增加對公共事務的興趣，了解社會問題。年屆68歲的張建宗憶述，他在大學年代曾扮會考失敗的中五學生，到女裝手袋工廠當雜工，上班四星期便因表現良好而獲得升職機會。

張建宗強調，政府對青年工作很有承擔。（資料圖片／李澤彤攝）

張建宗表示，自上任以來，一直關注青年人發展，並以跨部門統籌有關工作，故形容自己是「跨張」。他指出，本屆政府除了青年事務委員會升格為青年發展委員會，由他親自擔任主席外，亦推行青年委員自薦計劃，增加政府的委員會當中青年人的聲音。

他續指，去屆政府的諮詢委員會中，四千多名委員中只有7.8%是35歲以下的代表；青年委員自薦計劃推行只是短短九個月的時間，青年代表已增加至9%。張建宗表示，政府目標於任期內提升各政府委員會的青年成員整體比例至15%，其中部分委員會已達標。

張建宗強調，政府對青年工作很有承擔，透過推動青年「三業三政」，鼓勵青年人增加對公共事務的興趣，了解社會問題。年屆68歲的張建宗憶述，他在大學年代曾扮會考失敗的中五學生，到女裝手袋工廠當雜工，希望了解當時的製造業社會和勞動生產的情況。

張建宗稱，上班四星期便因表現良好獲升職機會，擢升他為「先生」，擔任文職工作，不過他拒絕，其後於工廠改任「收發」，負責品質監控，「所以我對女裝手袋好熟，拎起就知個手袋得唔得。」

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