【政壇諸事町】張建宗談創科想當年：「水壼電話」插腰很威風

政務司司長張建宗（小肥張）今日（12日）出席香港創新基金的啟動禮致詞時表示，國家未來對香港的定位，除了是國際金融中心外，亦將是中國未來的創科基地。席間，小肥張更「想當年」，指自己80年代當北區政務專員時，是第一批擁有手提電話的政府官員，稱「把『「水壼電話』插在腰間很威風」。

張健宗曾任北區政務專員。（政府新聞網圖片）

張建宗表示，特區政府會於2019至2020學年起，將向公營及直資學校發放每年9億元的全方位學習津貼，推展STEM教育，鼓勵學生走出教室學習，以及提升學生在科技發展的競爭力。教育局亦將成立25億元的學生活動支援基金，助學生擴闊視野，培育在創新、創科等方面具新思維的年輕人。

張建宗想當年用「水壼電話」好威風

小肥張更大談「當年今日」，以手提電話的發展，來論及創新及科技發展一日千里。他笑言在坐學生還未出世，應該完全不知道80年代的手提電話有多大。他回想80年代當北區政務專員時，是第一批政府官員擁有手提電話，「現時你們掛着『水壼電話』外出，人家會取笑你」，但張建宗表示，若當年把一個「水壼咁大」的手提電話插在腰上，是一件很威風的事。張指現時的手機已經很細小，但以現今世代五年已是一個轉變來推算，再過十年、即經歷多兩個世代，手機將會越來越細小、越來越多配件。

最後，他鼓勵同學們一定要把握這個創科機遇，政府亦以邁向智慧城市目標進發，因此創科局於《施政報告》建議撥款5億元，在未來5年舉辦「城市創科大挑戰」，並邀請各界就民生議題，提出以創科為本的解決方案。