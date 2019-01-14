曾提綜援年齡兩年上調一歲　羅致光：當大家120歲，60歲剛是中年

勞工及福利局局長羅致光今天（14日）早上出席電台節目，解釋政府上調領取長者綜援合資格年齡至65歲的政策，羅致光指政策會撤回的機會「接近不可能」，自己樂意與議員探討以一切可行方法協助60至64歲的人士。他更稱「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年」。 對於政策在社會引起負面反應，羅致光透露，自己未加入政府前曾對當局提議過，以10年過渡期把長者綜援合資格年齡每兩年上調一歲，「當時在政府內討論過，選擇是要被鬧五次細啲，還是鬧一次大啲?」

勞工及福利局局長羅致光稱社會對長者年齡的定義改變是國際大趨勢。（林若勤攝）

勞工及福利局局長羅致光在電台節目中指出，近日聽到不少有關政策的意見，他留意到電視新聞中凡提到有關政策，鏡頭都播出70、80歲長者的畫面。「大家提到長者，腦海不是出現60至64歲的人，是白髮蒼蒼70、80歲的人，議會裏的討論也一跳就跳去80歲」

他又指，有人質疑60至64歲長者身體不好，政策卻逼他們工作。羅致光認為不會出現這種情況，「身體不好的人，無論幾多歲，我們都要諗下點幫佢。」又指有不少60歲以正申領綜援的人是有工作，羅稱社會對長者年齡的定義改變是國際大趨勢，香港已經落後，「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。」

對於香港社會普遍未準備好接受長者年齡上調，羅致光回應指「全世界政府要改變政策，你都可以用同一個結論」他透露早在2017年初、自己未加入政府前，曾對政策表提議過用10年時間，把長者綜援合資格年齡每兩年上調一歲。「當時在政府內討論過，選擇是要被鬧五次細啲，還是鬧一次大啲？」

他舉例指出，相關政策更動在全世界除了在日本和新加坡順利通過，在其他國家都出現了動盪，羅致光相信無論政策在多少年後執行都會面對反對聲音。