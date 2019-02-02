【政壇諸事町】駐港領事騷廣東話　拜年兼搞新意思　誰最具創意？

農曆新年將至，多名外國駐港領事也響應這個中國人最重視的節日，以廣東話拍攝賀年短片，向港人拜個早年，雖然發音不正，但勝在有誠意。 多名外國駐港領事，包括美國、英國、法國和加拿大的領事，相繼在facebook專頁發布賀年短片，當中美國駐港澳總領事唐偉康與太太介紹「土豬年」中國曆法；加大拿駐港澳總領事南傑瑞化身廚師大顯身手，以豬肉炮製美食；法國駐港澳總領事官明遠則去辦年貨，冀加強中法交流。

美國駐港澳總領事唐偉康(Kurt Tong)皆Mika Marumoto博士向市民拜年。(U.S. Consulate General Hong Kong and Macau fb)

送狗迎豬，香港即將踏入豬年，多名外國駐港領事齊以廣東話拍攝賀年短片，與廣大市民拜早年，盡顯對香港及中國傳統文化的尊重。

美國駐港澳總領事唐偉康(Kurt Tong)偕太太Mika Marumoto博士向市民拜年，二人在片段中全程以廣東話對答，介紹「土豬年」曆法。唐偉康問太太上一次「土豬年」是何時，妻子隨即翻查身後的箱子，只見箱子中擺放了多盒美國領事館生肖年記趣，亦有寫上「電視劇大時代」「李小龍唐山大兄」以及「綜藝節目歡樂今宵」的錄影帶，她拿出與豬年有關的影帶播放，螢幕顯示過去兩個「土豬年」分別為1899年和1959年，反映美國領事館在港已有百多年歷史，並指香港已由小漁港變身成為東方之珠。二人祝賀港人豬年快樂、身體健康。

加大拿駐港澳總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）化身廚師大顯身手，介紹由加拿大進口的豬肉製品。(Consulate General of Canada in Hong Kong & Macao fb)

多條賀年短片中，最幽默的可算是加大拿駐港澳總領館的影片。加大拿駐港澳總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）化身廚師大顯身手，介紹由加拿大進口的豬肉製品，並即席炮製給同事品嚐。當南傑瑞端着一碟豬肉給同事品嚐時，有同事向他表示自己是茹素的，他隨即說：「無問題！加拿大支持多元文化，我哋有素豬肉㗎」。

法國是個充滿文化氣息的國家，去年九月才履新，首年在港過新年的法國駐港澳總領事官明遠（Mr. Alexandre Giorgini）亦不例外。他在影片中帶大家去辦年貨，途中被一對關公門神畫吸引，途人向他介紹這是中國古代的大將軍，他隨即向對方介紹法國亦有一名做了皇帝的大將軍，名叫拿破崙。他希望今年多了解中方的傳統文化，同時向港人多仲介紹法國的歷史人物，加強兩地文化交流。

英國駐香港總領事館方面，則由首年在香港過新年的副領事柏德謙擔任主角，他入鄉隨俗到中環石板街購買利是封及新年裝飾，迎接豬年。