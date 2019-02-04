林鄭問暴龍英文叫法？ 　毛孟靜：英美三歲童亦只識講、唔識串

今日便是大年三十，特首林鄭月娥今午(4日) 特別落區行花市，與市民近距離接觸，期間她駐足和一名男童說話，男童更即興把手上的恐龍氣球送給林鄭，會考取3A5B成績的林鄭見狀即問男童：「暴龍英文係咩呀？」 究竟一名3歲小朋友的英文程度，是否要學懂暴龍的英文名稱呢？教育界議員葉建源就笑言，「一般學校不會教，小弟亦完全唔識」。 而英文了得的議會陣線議員毛孟靜聞言即指，暴龍英文較艱澀，連英、美三歲小童也只是「識講、唔識串」。

英文記者出身的毛孟靜認為，暴龍英文較艱澀，英、美三歲小童也只是「識講、唔識串」。

林鄭月娥下午到葵涌年宵市場購物，途中遇到3歲小朋友送上暴龍氣球，林鄭隨即考考該名小朋友「暴龍的英文是什麼？」

暴龍的學名為Tyrannosaurus，一般簡稱T-Rex。一個3歲小朋友的英文程度，是否包括要學懂暴龍的英文名稱？教育界議員葉建源指，3歲小朋友相信已入讀幼稚園，而一般的幼稚園還未教到暴龍的英文名稱，並笑言「希望之後也不會」。

葉補充，不排除部份幼稚園會「教得比較深」，但他認為，學校教得如此深是「完全無需要」，因小朋友未到該學習階段，就逼他去學習較深的課程，只會適得其反，並反問近10多年來，小朋友學習英文單字也越來越深，「係咪英文叻咗呢」？

而英文記者出身的毛孟靜認為，要求講出暴龍的英文叫法，對一個三歲香港小童來說算艱深，事關就算是英、美等英語地區的三歲小童，一般也是「識講但唔識串」，難準確串出Tyrannosaurus；又指香港國際學校一年級（約4至5歲）才會教授這個詞語。