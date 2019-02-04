「擺脫精英主義」行花市　林鄭問三歲童：暴龍英文叫咩？

大年三十，行政長官林鄭月娥除了向市民發表農曆新年賀辭，亦落區行花市，與市民近距離接觸。日前稱會「擺脫精英主義」的她(4日)下午約三時半到葵涌年宵市場購物，沿途不少市民向她打招呼並要求合照，期間她駐足和一名男童說話，先問他多少歲，男童回答三歲。可能因為林鄭表現親切，男童似乎頗為興奮，即興把手上的恐龍氣球送給林鄭，會考取3A5B成績的林鄭見狀即問男童：「暴龍英文係咩呀？」

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行政長官林鄭月娥(4日)下午到葵涌年宵市場購物，她先到訪一個食品攤位，檔主向她力銷產品於香港製作，林鄭聞言亦仔細詢問細節，結果以百多元買了兩罐蛋卷。

是次林鄭月娥無預告落區，身邊雖有保鑣圍聚護駕，但她表現相當親民。現場不少市民輪番向她打招呼並要求合照，林鄭有求必應，至少和十多位市民合照。

林鄭月娥中途駐足和一名男童說話，先問他多少歲，男童回答三歲。當男童想把手上的恐龍氣球送給林鄭，林鄭見狀即問男童:「暴龍英文係咩呀？」男童被這個突如其來的「考題」考起，一片沉默，沒有回答，此時電視台的鏡頭亦轉向其他旁觀者。

其實，暴龍的學名為Tyrannosaurus，一般簡稱T-Rex。

另外，有記者在現場問林鄭是否因為維園年宵有太多政黨所以選擇不去，林鄭月娥沒有問答。