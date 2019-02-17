遊行促削單程證　鄺葆賢指前線醫護感受新移民增　冀政府詳交代　

新民主同盟、人民力量等政黨聯同多個民間團體發起遊行，指香港難以消化每年五萬名持單程證來港人士對房屋和醫療需求，要求政府削減單程證限額和收回單程證審批權。 有份出席的九龍城區議員、公立醫院急診室醫生鄺葆賢表示，前線醫生近年感受到使用醫療資源的新移民有增加的趨勢，認為政府無行使單程證審批權，在不能預知移民對背景和所需社會資源的情況下，會令現時爆煲的醫療系統造成不可預測的負擔，她促政府公開更多有關單程證的數據，讓社會作出討論，從而制定合理和負責任的人口政策。

多個民間團體發起遊行，指香港難以消化每年五萬名持單程證來港人士對房屋和醫療需求，要求政府削減單程證限額。(羅君豪攝)

遊行於下午三時開始，由旺角西洋菜南街與阿皆老街交界起步，遊行至廣華醫院，其間再到旺角東站旁的旺角政府合署門外集會，他們高呼「醫療爆煲，減單程證」、「醫護加油」等口號，逾一百人參與。

發起遊行的新同盟立法會議員范國威表示，任何城巿或國家均有權自行制定移民政策，又指單程證人士為醫療和社福系統造成權力。他又以近期醫療系統爆煲作例子，指連七十年代使用的金屬病牀亦因病牀不足而需要重用，反映香港已吃不消每天一百五十名單程證人士來港所帶來的需求。

鄺葆賢表示，前線醫生近年感受到使用醫療資源的新移民有增加的趨勢，認為政府無行使單程證審批權，在不能預知移民對背景和所需社會資源的情況下，會令現時爆煲的醫療系統造成不可預測的負擔。(吳倬安攝)

對於削減單程證名額的論調，被批評漠視人權和歧視新移民，范國威直指有關說法是荒天下之大謬，強調要求削減單程證限額並非歧視，他以醫院接收病人為例，醫院不會因病人是新移民而拒絕提供服務，重申現在只是要求為單程證截龍，促請政府不要再迴避新移民為香港帶來的問題。

鄺葆賢表示，前線醫生近年感受到使用醫療資源的新移民有增加的趨勢，認為政府無行使單程證審批權，在不能預知移民對背景和所需社會資源的情況下，會令現時爆煲的醫療系統造成不可預測的負擔，即使增加醫療資源和撥款亦只是追落後。

在公立醫院內科病房擔任兼職護士的朱小姐(右)表示，回歸以來共有100萬人持單程證來港，即香港每7人便有1人是新移民，不論港人或移民都會有醫療需要，又稱每天均接觸到說普通話的病人，甚至曾被病人要求說普通話。(羅君豪攝)

行會成員、同為醫生的安老事務委員會主席林正財今天稱，若沒有新移民作為「新生軍」，香港醫療系統爆煲情況或更嚴重。鄺葆賢指不論是何人都會有醫療需要，又指不論是香港人和新移民需有工作，她說當香港人因工作而無法陪伴家人或超時工作之時，「又有邊個Appreciate呢？」她促政府公開更多有關單程證的數據，讓社會作出討論。

在公立醫院內科病房擔任兼職護士的朱小姐表示，回歸以來共有100萬人持單程證來港，即香港每7人便有1人先新移民，不論港人或移民都會有醫療需要，又稱每天均接觸到說普通話的病人，甚至曾被病人要求說普通話。