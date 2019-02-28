【預算案】范國威：200億購物業涉利益輸送　財爺發火：顛倒是非

新一份財政務算案昨日出爐，財政司司長陳茂波今到立法會財務委員會作簡報。席間多名議員關注政府撥款200億購置60個物業作社福設施項項目，立法會范國威質疑政府有利益輸送之嫌，陳茂波反批評范國威「顛倒是非、混淆視聽」。 公民黨楊岳橋亦問及，政府在購買物業時會建基於甚麼標準？財經事務及庫務常任秘書長劉焱回應指，有關部門會適當考慮市場情況，同時會考慮物業是否物有所值、是否能配合政策作為社福設施。 議會陣線毛孟靜亦表示，預算案大篇幅談大灣區，問及香港經濟是否轉型為「香港特色的國家資本主義」？陳茂波隨即反駁指毛「斯文陰聲細氣，顛倒是非」，並稱大灣區在預算案中只有兩段提及，並強調香港信奉自由市場、多邊貿易體制，故毛孟靜的說法並不存在。

鄭泳舜問及政府撥200億購物業予社福設施的詳情，陳茂波僅稱暫未有具體目標，但強調社會有急切社福服務。（余俊亮攝）

范國威質疑利益輸送 陳茂波：顛倒是非

新同盟范國威質疑，政府撥款200億購買60個物業供社福設施，有利益輸送之嫌。他稱是因政府將商場賣給領展，同時不願使用空置校舍等，令現時沒足夠空間提供社會服務。陳茂波批評范國威是「顛倒是非、混淆視聽」，並稱「聲大不代表有道理」，強調屆時定會到立法會諮詢。

民建聯鄭泳舜則表示，政府撥200億購物業予社福設施，問及當局有何方向、準則，會否優先考慮在舊區購買單位，以及考慮購買領展？陳茂波僅稱暫未有具體目標，但強調社會有急切社福服務，單靠政府未能解決短中期的需要。

公民黨楊岳橋則關注，政府在撥款購買物業時會否擔任把關角色，以及購買時會建基於甚麼標準？陳茂波稱政府的專業部門政府產業處會幫忙處理，而政府亦有自己的採購程序。

財經事務及庫務常任秘書長劉焱則回應指，有關部門會適當考慮市場情況，會考慮物業是否物有所值，是否能配合政策作為社福設施，她舉例稱因長者、幼兒及殘疾人士會較常用社福設施，故交通方便、樓層高低等問題會一併列入考慮。

毛孟靜表示，預算案大篇幅談大灣區，問陳茂波香港經濟是否轉型為「香港特色的國家資本主義」。（余俊亮攝）

毛孟靜：香港經濟是否轉型為「香港特色的國家資本主義」？

議會陣線毛孟靜表示，預算案以國策為先，每項措施大灣區先行，大篇幅談及創科，反而削減扶貧福利措施，問及香港經濟是否轉型為「香港特色的國家資本主義」？

陳茂波隨即反批評毛孟靜「斯文陰聲細氣，顛倒是非」，認為大灣區在預算案中只有兩段提及，強調創科產業是面向全球，政府應該要利用自身優勢發展經濟。對於毛孟靜問及香港經濟是否轉型為「香港特色的國家資本主義」，陳茂波則稱香港信奉自由市場、多邊貿易體制，故毛孟靜的說法並不存在。