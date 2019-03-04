被要求向全中國道歉？ 　唐偉康：不會道歉　籲理清其言論脈絡

美國駐港澳總領事唐偉康近日接受訪問和發表演講，評論香港的政治環境和一國兩制的現況。他先於一個電視訪問裡，指2018年的香港側重「一國」而輕「兩制」；再於日前出席論壇時，提到去年目睹多次不幸的「首次」，包括首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見取消參選人資格，又預料美國未來就香港作出的報告將更嚴厲。外交部駐港特派員公署上周五（1日） 提出嚴正交涉，並表達強烈不滿和堅決反對，重申「一國兩制」、「港人治港」方針自回歸以來一直在香港實施，強調「香港是中國的香港」。另外亦有建制派要求唐偉康道歉。 唐偉康今天（4日）出席活動時表示，不會就言論道歉，又認為部分人沒看清楚他的演辭，他指演辭已完整地上載到領事館網頁，呼籲人們應先退一步，閱讀有關內容，理解其言論的脈絡。

唐偉康表示，美國在香港是很大的持份者，美方希望香港是一個很成功的城市，亦希望一國兩制如以往一樣成功落實。（資料圖片/盧翊銘攝）

"I think they probably haven't read the speech. I'm not going to apologise for saying Hong Kong is a great place to do business or Hong Kong is a wonderful city. I think people need to step back and take a deep breath, put things into context and realise that open conversation is good for everybody" 「我相信他們或未有細閱其演辭內容，我不會就形容香港是一個營商好地方或優秀城市而道歉。我認為他們應退一步，深呼吸一下，理清其言論的前文後理，就了解到自由對話對所有人都有好處。」 美國駐港澳總領事唐偉康

唐偉康早前以「香港在印太經濟的角色」為題演講。指美國整體根據香港目前「一國兩制」實施情況，大部分領域均能保持高度自治，令美國足以確認繼續維持在《香港政策法》下獲得的特別待遇。不過他提到去年目睹多次不幸的「首次」，包括首次禁止政黨運作、首名外國記者被拒入境、首次香港因政見取消參選人資格，反映中央政府逐漸介入香港政府決策，又預料美國未來就香港作出的報告將更嚴厲。港區人大代表陳勇甚至要求他向全中國人民道歉。

唐偉康今天出席一場活動後表示，不會就言論道歉，他指其職責是代表美國在香港議題上解釋及提供意見，協助促進公開、透明地討論香港現況，令人人都能參與，從而讓香港可走向更好的出路。

他提到部分人沒有細閱他的演辭，指演辭已完整地上載到領事館網頁，呼籲人們應先退一步，再閱讀有關內容，理解其言論的脈絡，就了解到自由對話對每個人都有益，並強調香港是一個很好的城市，提供很好的營商環境。



唐偉康又表示，美國在香港是很大的持份者，美方希望香港是一個很成功的城市，亦希望一國兩制如以往一樣成功落實。

