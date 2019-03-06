牧師教友爭樓案　法官因收女大狀電郵需重審　楊岳橋：處理恰當　

聖公會諸聖座堂退休牧師曾繼才，被指騙取年老女教友名下一項物業，其後涉再騙取女教友逾400萬元，女教友事後興訟向退休牧師追討物業，案件昨天(5日)在高等法院續審時，處理本案的法官、資深大律師林定國突然表示，收到一名相識女大律師、亦是涉案教會高層的電郵，內容提及「與訟雙方需要的不是公義，而是諒解」。林定國認為自己應避席，案件將重新排期，交由另一法官審理。 本身大律師的公民黨黨魁楊岳橋認為，法官在處理案件時需「比白紙更白」，認為林定國是次的處理恰當，確保審訊公正公允。

楊岳橋認為，林定國是次的處理恰當，確保審訊公正公允。（資料圖片/盧翊銘攝）



案情指，被告曾繼才為聖公會諸聖座堂的退休牧師，原告指曾繼才曾稱退休後「得嗰400萬，夠食唔夠住」等藉口，在過去十年間，要求原告讓他居於原告於跑馬地的物業，又要原告支付醫療及生活費等，甚至借錢予曾的小姨，原告指涉款達460萬元。原告後來又為不想繼子女爭樓，將物業暫轉名予曾，但指曾事後不肯歸還，該物業現市值達1,900萬元。

案件昨天高院續審時，處理本案的法官、資深大律師林定國突然表示，收到一名相識女大律師、亦是涉案教會高層的電郵，內容提及「與訟雙方需要的不是公義，而是諒解」。原告大律師又指，發信者此舉雖未至於妨礙司法公正，但亦略欠謹慎，要求申請撤換法官，林定國接納申請，案件將重新排期，交由另一法官審理。

楊岳橋表示，接受過法律訓練的人都會知道，法官在處理案件時需「比白紙更白」。他指若有法官開審前發現自己曾處理相關被告的案件，亦會向控辯雙方申報，確保公義可見。楊岳橋又認為，林定國是次的處理恰當，確保審訊公正公允。

楊岳橋又指，案件在高等法院審理，已開始審訊數天，若現在重新排期，訟費將會增加。至於發送電郵有否犯法，楊岳橋不評論個別案件，但指若有人影響法庭裁決，或會有機會違反妨礙司法公正。