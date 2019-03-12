【政壇諸事町】民政局fb帖文　重劍女神江旻憓是這樣鍊成的...

重劍女神江旻憓榮登世界第一，風頭一時無兩，民政事務局Facebook亦「把握時機」隨即放上一段其早前專訪，片中江旻憓不時綻放招牌可愛笑容，暢談訓練中的苦與樂，讓一眾網民了解「天下第一劍」是這樣鍊成的。

江旻憓是體壇中出名的「甜姐兒」，更是首位港產劍擊世界第一。(民政事務局 facebook 截圖)

25歲的江旻憓在專訪中，處處流露純真、謙虛之心。她坦言，母親原先期望她成為一個芭蕾舞家，而自己偏偏走上劍擊之路，並形容劍擊為「格鬥中的芭蕾」，笑言算是還了母親的希望。

片段名為：「劍擊一姐」 江旻憓：心態決定高度」，這名體壇中出名的「甜姐兒」回想去年受傷後的心情，「最怕是不能再打劍」，最後成功克服傷患，再創佳績。片中，江旻憓已不諱言「很想得到世界第一」，並以此為目標，日以繼夜用心訓練、學習，並揚言「就算我真的成為世界第一，我覺得我還未去到那個水平，我還有很多東西要去練習、去進步和學習」。這與她昨日(11日)挾著世界第一之名，由匈牙利返港時，向在場記者哭著說「我唔配世界第一」，嫌自己早前在布達佩斯賽中表現不佳，並沒有因為榮登世界第一而顯得飄飄然，率直謙卑，如出一徹。

小妮子於片末透露，希望晉身東京奧運，「打完一個比賽，下一個目標就是下一個比賽」，年紀輕輕卻展現出超強鬥志，祝願她繼續在體壇發光發亮，為港增光。

