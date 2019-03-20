營運商與政府疑拆帳問題　阻郵輪碼頭分流　林鄭：問題沒那麼簡單

旅議會早前成立內地來港旅行團地區協調小組，建議部分觀光船改在紅磡碼頭登岸，以作分流，隨即引起居民反對。三名九龍西立法會議員今（20日）於立法會大會的「短問短答」環節，先後向特首林鄭月娥指出，建議事前未有諮詢當區，經民聯梁美芬更稱，有區議會建議花數百萬元將啟德郵輪碼頭整理為分流區，惟質疑營運商與政府「傾唔掂數」而未能處理。 林鄭月娥回應指，旅客增長對香港有裨益，惟理解對其他地方造成影響，強調會想辦法疏解。她又指，分流問題非梁美芬所說的簡單，「如果問題咁簡單，我作為行政長官，站係到就可以即刻應承」。

梁美芬稱，區議會上有建議花數百萬將啟德郵輪碼頭整理為分流區，惟質疑營運商與政府「傾唔掂數」而未能處理。（資料圖片）

梁美芬表示，旅議會公布建議前沒諮詢當區，引起民間不滿，她認為應將旅客分流至附近的啟德碼頭，梁美芬又稱只需數百萬元整理啟德碼頭即可分流遊客，惟現在未能釐清由營運商或政府去承擔有關金額，她問及政府為何不願「貼少少」解決「社會炸彈」？

林鄭月娥回應指，旅客增長對香港有裨益，政府理解現時對其他地方造成影響，強調會想辦法疏解。林鄭又提及，現時問題非梁美芬所說的簡單，「如果問題咁簡單，我作為行政長官，站係到就可以即刻應承」，惟強調事實並非如此。她稱回去會與商務及經濟發展局局長邱騰華商討。

建制派陳凱欣亦問及林鄭會否責成各部門跟進，或是落區感受一下？林鄭回應指，旅遊業是香港重要的經濟支柱，本港重視經濟產業，惟同時面對土地有限的問題，形容這是一個矛盾點，強調當局會認真跟進及處理問題。

林鄭月娥回應指旅客增長對香港有裨益，政府理解被對其他地方造成影響，強調會想辦法疏解。（梁鵬威攝）

黃碧雲批沒與當區諮詢 林鄭：同意當局可改善有關問題

民主黨黃碧雲同樣質疑旅議會和政府沒就事件諮詢議會，她批評去年已有6500萬旅客人次訪港，區區怨聲載道，問及林鄭會否反思為何旅遊業發展欠社區參與，以及每年7000萬人次香港是否「頂得順」？林鄭指自己未掌握旅客流量，認為不要集中一個地區討論問題，希望透過商討分流得好。她強調東涌因港珠澳大橋開通而造成的擠塞問題已緩解，至於「無同人傾」問題應可改善。

另民建聯立法會議員蔣麗芸和鄭泳舜昨聯同地區人士與旅遊業議會主席黃進達及代表見面，表達對內地團逼爆九龍城區的關注，黃進達會後同意擱置內地團觀光船分流至紅磡碼頭的方案，並考慮在不同地點分流。