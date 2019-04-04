【自願醫保】郭家麒斥賠償額過低 　通波仔或需自行承擔手術費

自願醫保計劃於周一（1日）推出，全港25間保險公司、共38個標準計劃和靈活計劃獲批於市場推出。公民黨立法會議員郭家麒研究和分析市面上的自願醫保產品，指計劃有多個不足之處，其中不少手術的賠償額過低，病人需額外承擔逾萬元手術費。 其中以俗稱「通波仔」的心臟手術為例，手術費用一般為13至16萬元，惟在自願醫活計劃下，這類大型手術的賠償額（連同雜項費用、麻醉科醫生費和外科醫生費）最高僅5萬6千元，意味病人或需額外承擔逾十萬元的手術費用。 郭家麒批評自願醫保計劃「搵笨」，指賠償額過低，不足以資助有需要的市民到私家醫院進行手術。

郭家麒批評標準計劃的手術賠償額過低。(羅君豪攝)

今年度的財政預算案建議推出自願醫保扣稅方案，納稅人在本月1日起為自己及指明親屬投保，可獲扣稅最高8000元。小型、中型、大型及複雜手術的賠償上限，則分別為5千元、1萬2千5百元、2萬5千元及5萬元。

郭家麒批評，標準計劃的手術賠償額過低，他以「通波仔」的心臟手術為例，手術費用一般為13至16萬元，大型手術最高可獲2萬5千元外科醫生費賠償，連同1萬4千元雜項費用賠償，以及麻醉科醫生費和外科醫生費的保障，最高賠償額僅5萬6千元，意味病人或需額外承擔逾十萬元的手術費用。

他又以屬中型手術的痔瘡切除手術，私家醫生一般收費為3萬元至6萬元不等，按最高賠償額1萬2千5百元，病人有機會需承擔逾4萬元費用。

郭家麒又指出，政府並無監管自願醫保標準計劃的保費，不同保險公司的保費差異極大，以一名65歲非吸煙男性的保費為例，由最低的7,322元到最高21,028元不等。至於有指市民可轉購買靈活計劃，郭家麒指靈活計劃的保費較標準計劃高逾八成，而且最需要醫療保障的65歲以上長者，部分並無足夠能力以每月供款的方式購買自願醫保。

郭家麒建議，以退稅的方式鼓勵市民作定期身體檢查，協助市民盡早找出隱疾，讓市民及早治療，同時為沒有購買自願醫保而使用私營醫療服務的市民，提供退稅優惠。