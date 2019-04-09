【佔中九子案】陳淑莊、邵家臻罪成　議席料可保　惟憂下屆資格　

雨傘運動9名被告今早被判罪成，其中公民黨陳淑莊及專業議政、社會福利界邵家臻均屬立法會議員，根據《基本法》，兩人若被判囚多於1個月，便有機會被立法會宣告喪失議員資格，或被立法會主席以缺席會議為名褫奪其議席，令原本已因DQ而失去議席的非建制派，議席更見捉襟見肘。 不過，據泛民人士估計，由於民主派目前仍能守住三分之一關鍵議席，加上已故鄉議局代表劉皇發亦曾缺席會議約3個月，立法會主席梁君彥難以二人因入獄缺席會議為由而褫奪其議席，預料陳淑莊、邵家臻今屆的議席可以守住不會失去，但倘二人最終被判囚超過三個月，五年內都不能參與任何公共選舉，便恐須被逼缺席下屆立法會選舉，痛失連任機會。

雨傘運動9名被告被定罪，其中公民黨陳淑莊及專業議政、社會福利界邵家臻均屬立法會議員，今次定罪或影響兩人角逐下屆立法會議席。（資料圖片）

自2016年立法會選舉及其後兩次補選，現時只餘下新界東原屬社民連梁國雄的議席有待補選，包括熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然的非建制派現有26席，而包括主席梁君彥在內的建制派則有43席。

根據《基本法》第79條，若有立法會議員被判犯有刑事罪行，判處監禁一個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，便會喪失議員資格。由於現時只有69名議員，減去兩名被判囚的議員，即67人。假設全體議員出席，仍需要45票才能通過決定，建制派減去梁君彥一票即仍欠3票，只要非建制派「坐定定」，預料陳淑莊及邵家臻將會保住議席。

而《基本法》同一條列明「未得到立法會主席的同意，連續三個月不出席會議而無合理解釋者」，亦會被宣告喪失議員資格。上屆立法會，鄉議局劉皇發因病而長期缺席會議，惟時任主席曾鈺成指，劉皇發有請假，未有對發叔長期缺席採取行動，有泛民人士便估計，即使陳淑莊、邵家臻被判囚超過三個月，只要二人「照辦煮碗」向立法會請假，梁君彥難以強行褫奪其議席，「無理由有病可以請假，為公民抗命入獄就唔可以啫」。

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陳淑莊、邵家臻料可守保住今屆議席，但下屆能否連任，仍須視乎最終判刑結果。

根據《立法會條例》第39條，若任何人裁定有罪，被判處超逾3個月而不得選擇以罰款代替的監禁（不論是否獲得緩刑），在被定罪後的5年內，該人士喪失在立法會選舉中獲提名為候選人及當選為議員的資格。

一旦兩人入獄而刑期逾3個月，公民黨明年於立法會選舉港島直選議席，便需要尋找接班人。政圈流傳，現任東區區議員鄭達鴻將會有機會接替出選。至於社福界議席，雖然未有人選流傳，但以非建制派佔優的往績，預料該兩議席未必落入建制派手上，但陳、邵二人便要被逼「落車」，其中陳淑莊更是第二度痛失連任機會。