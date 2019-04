香港社會最近就逃犯條例討論熱烈,英國駐港澳總領事賀恩德就逃犯條例修訂正式向港府提出初步關注,原來他於本周一起赴京展開一連兩日行程,其中昨日(9日)早上與港澳辦主任張曉明會晤。 英國駐港領事館發言人回覆,稱訪問中討論到「各方面影響港英關係的雙邊議題,以及較為廣泛的中英關係」,但未有透露有否討論逃犯條例。

賀恩德(左)本周一起一連兩日赴京,其中昨日(9日)早上與港澳辦主任張曉明(右)會晤。(港澳辦)

英國駐港總領事館回覆《香港01》查詢,指賀恩德赴北京進行例行訪問,與多個持分者會面,包括外交部、港澳辦。訪問期間,賀恩德討論到「各方面影響港英關係的雙邊議題(full range of bilateral issues affecting the UK and Hong Kong),以及較為廣泛的中英關係」,但未有透露有否討論逃犯條例。