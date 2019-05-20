【政壇諸事町】滅鼠公司福音　梁美芬倡政府撥款十八區招標滅鼠

區議會選舉漸近，經民聯立法會議員梁美芬上周宣布新成立組織「撲滅鼠患大聯盟」，豪言用「區區都出個鼠王芬」，旋即便展開滅鼠工作，更再度請來「廣州鼠王」李鏡來港助陣。 梁美芬介紹李鏡就是她11年前請來幫忙滅鼠的「老拍擋」，表示自己原以為毋須再召開這種滅鼠記者會。梁質疑11年來，政府花費大量資源滅鼠，但成效不彰，「政府用了個高壓滅鼠器，半年都捉不到一隻老鼠」，建議政府向十八區區議會撥款，由區議會以綜合評分方式招標委聘滅鼠公司，全港同時間展開滅鼠行動。

滅鼠患大聯盟九龍城區發言人黃馳認為，當局以「價低者得」外判滅鼠工作，以至不少工序由非專業的清潔工人執行，是鼠患嚴重的主因。（受訪者提供）

滅鼠患大聯盟總結前一晚捕鼠行動成果建議，聯盟九龍城區發言人黃馳表示，很多成員都是第一次捉老鼠，笑言若非獲李鏡就傳授一招兩式，或許連一隻老鼠都捉不到。

他指捕鼠當日碰巧遇上大鼠戊肝有新感染個案，食環署連日來勤力洗地，加上當晚擺放的老鼠籠、老鼠板、紙箱都很快被拾荒者撿走，這兩個不可控因素都影響了行動成果，認為當局以「價低者得」外判滅鼠工作，以至不少工序由非專業的清潔工人執行，是鼠患嚴重的主因，「擺放毒鼠藥應放在地上，但佢哋用膠袋包着吊在高處，自然無效果」。