【六四三十】王澄烽：燭光是一點力量　冀維園晚會注入本土元素

今年是六四30周年，支聯會一如以往在維園舉行燭光晚會，悼念六四死難者。30年前，學界和各大專院校學生會為聲援八九民運的重要力量，惟近年本土思潮興起，學界與支聯會變得疏離，學生會缺席燭光晚會。 王澄烽於2015年擔任中大學生會會長，同年代表中大學生會上台發言，但自此再無中大學生會內閣成員參與燭光晚會。 王澄烽接受《香港01》訪問時憶述，在晚會台上發言之時，深深感受到台下點點燭光帶來的力量，「當下大家舉起燭光，我感覺到一點力量，原來要親眼去見，才會感受到這一股力量」。他認為六四最重要的意義是拒絕遺忘和守護記憶。 不過王澄烽希望支聯會能注入本土元素，如談及《國歌法》、《逃犯條例》修訂等議題，「承傳八九民運精神，要回顧過去一些歷史，但都不要忘記正推動一些未來的運動延續下去」。

在2015年擔任中大學生會會長，王澄烽同年出席維園晚會發言，台下一點點燭光，讓他別有一番感受，「當下大家舉起燭光，我感覺到一點力量，原來要親眼去見，才會感受到這一股力量」。（張浩維攝）

王澄烽和大多年輕人一樣，首次接觸六四事件，是中學時跟隨老師出席支聯會晚會。他直言得知六四事件背景一刻感震撼，「見證當時中共如何屠殺為民主改革、為反對貪污而上街的市民和學生，這是非常殘暴的行為」。王維林用身驅擋於坦克車前的畫面更讓他難以忘懷，「原來還有人有良知、會勇敢地站出來」。

六四是他的政治啟蒙，亦是其認識中國的里程碑。踏入大學校園，王澄烽在2015年擔任中大學生會會長，同年出席維園晚會發言，台下一點點燭光，讓他別有一番感受，「當下大家舉起燭光，我感覺到一點力量，原來要親眼去見，才會感受到這一股力量」。

王澄烽稱，雨傘運動後，政府和整個社會都呈現無力感，無論是六四晚會或七一遊行，出席的人數逐漸減少。（張浩維攝）

未必能感同身受 惟堅持每年悼念

2015年過後，各大學學生會開始與支聯會割裂，缺席維園晚會。王澄烽稱，雨傘運動後，政府和整個社會都呈現無力感，無論是六四晚會或七一遊行，出席的人數逐漸減少。他認為年輕人或認為支聯會應包含更多元素，不應只強調愛國，直言同輩所見證的是「中共殘暴的一面」，如豆腐渣工程、毒奶粉、假疫苗等人道問題，「難以培養我們有中國人民族認同的身份」。

他聽過身邊朋友的分享，即使出席支聯會晚會，他們懷著的不是「我是中國人，所以要懷念六四的想法」，反而認為「要對抗中國暴政、不應遺忘這段歷史，要守護著記憶」。王澄烽坦言，當台上人士大喊「建設民主中國」等口號，尚未出世的他們難感同身受，「不會如當年從電視觀看，或親歷其境的人一樣起雞皮疙瘩」，雖然如此，但他堅持這一天必須有紀念活動。

王澄鋒認為支聯會晚會或可注入本土元素，加入與香港有關的議題，如談及《國歌法》，《逃犯條例》修訂等。（張浩維攝）

支聯會應注入本土元素 談《國歌法》等本地議題

王澄烽認為支聯會晚會或可注入本土元素，加入與香港有關的議題，如談及《國歌法》，《逃犯條例》修訂等。正如他當年上台發言當時正值政改爭議，在台上亦談及要修改《基本法》，冀在場人士在紀念六四外，亦關注本地議題，「承傳八九民運精神，要回顧過去一些歷史，但都不要忘記正推動一些未來的運動延續下去」。

不止是支聯會與年輕人，王澄烽認為公民社會之間都要連結，更甚是香港與內地的公民社會，「支聯會可能覺得加入其他元素，會令到純粹為悼念的人不再參與，但其實這樣會成為一個cycle（惡性循環），越來越少參加過晚會的人再參與」。反之他認為晚會應注入更多元素，聚集更多人，將六四、七一成為政治力量的宣示。王澄烽直言這幾年大家常將焦點放在支聯會身上，但「紀念的關鍵是到底你有否在自己崗位，有否在這一日、這時候緊記這段血腥的歷史」。

王澄烽認為中共向香港推行的「國策」，目的是想壓平不穩定因素、令香港這邊陲的地方更穩定。（張浩維攝）

面對政權打壓 冀港人戰勝無力感

近年內地、甚至香港面對的自由度日漸縮少，在惡劣的情況下，王澄烽指，在這個政權打壓之下，「中國和香港都是同一命運共同體」，香港亦難逃厄運。他認為中國向香港推行的「國策」，目的是想壓平不穩定因素、令香港這邊陲的地方更穩定，故香港與內地的公民社會應作更多交流。他不諱言，中國和香港政府肆無忌憚推行惡法，大家的憤怒應超越、戰勝無力感，「無力感是政府營造出來，想我們在每一場陣地、戰役都會輸，若有更多人出來，會否撼動更多東西？我相信有可能」。