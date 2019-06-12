【逃犯條例】林鄭專訪：若撤回修例　政府無機會證明恐懼不存在

無綫電視晚上播放長達一小時的特首林鄭月娥專訪，林鄭在訪問過程中數度硬咽落淚，指被殺害女士的父母鍥而不捨追尋公義，使她十分佩服。她稱其個人代價不在其考慮之列，有充分的心理準備，未來3年管治將更加困難。 林鄭又指，相信市民對修例存有恐懼和焦慮，若撤回修例，政府永無機會證明焦慮可以消除，無法去除市民心中的刺。

訪問過程中，林鄭月娥稱自己上任工作得不眠不休，完全沒有私人時間。（無綫新聞截圖）

訪問於早上8點30分進行，當時示威者已經佔據政府總部外的道路及一帶。林鄭月娥表示不想看到衝突和受傷的情況出現，指幾日前本來一場相對和平有序的遊行，看到有警員和傳媒受傷，令她十分擔心。她呼籲青年人的家長、熟悉他們的朋友，甚至各黨派的議員作出呼籲，以冷靜、和平處理事情，不要再發生佔領和對峙。

她又指4年多前，因為普選亦曾出現佔領的畫面，當時擔任政務司司長的她亦站在最前線，與學生對話，亦多次見過安排和組織示威的人士。她坦言，可惜在5年之間未能爭取更多青年人相信政府，強調政府都是為香港好，又稱上任後一直重視青年工作，承諾與青年同行。

「若撤回 將無機會除去市民心中的刺」

被問到是否沒有空間撤回或押後《逃犯條例》修訂草案，林鄭月娥承認事件有爭議性是無可置疑，「解說同溝通是有用，但或許唔能夠完全消除呢啲擔心、或者係焦慮，或者係爭議性，因為涉及內地」。

她表示，過去幾年凡涉及內地、以及特區政府和內地關係的事件無一不具爭議，包括2012年國教科事件、政改工作、高鐵一地兩檢以至單程證，「現在收返，能否保證日後推出時會完全無爭議？不再出現抗爭的場面？」

林鄭又指，相信周日遊行的市民對修例存有恐懼和焦慮，「若然撤回修例，我們永遠無機會去證明這些焦慮是可以消除、恐懼並不存在。於是市民心中的刺，（認為）政策信不過，內地信不過，這刺永遠拔不了」。

她舉例指，去年通過西九龍站一地兩檢，事前有說法指內地官員會隨便在站內拉人，「結果我們讓一地兩檢通過，接待超過1000萬名旅客，無人再提這些擔憂，這是一個良好發展的勢頭。我有責任令香港的發展方向是有良好的勢頭」。

被朋友問為何付出如此政治代價

林鄭月娥提到，自已上任特巐將滿兩年，最近聽到一些聲音，大部份是她的朋友，認為她這兩年做得幾好，「政府的政策都能大致推動，為何要要付出這種政治代價？令你本來平穩的民望承受打擊？」

林鄭月娥強調，其個人代價不在考慮之列，又稱有充分的心理準備，未來3年管治將更加困難，但會繼續用堅毅的精神和對香港的熱愛進行工作。她又指，若今日停下修例工作，代價可能會更大。

林鄭又指，若下一次再發生相類事件，都會以同樣的做法處理，反問「若因為咁多抗爭就唔做，係咪對香港就有利？」，強調政府並非盲目、漠視民意和高傲。

林鄭月娥在訪問過程中數度硬咽落淚，指被殺害女士的父母鍥而不捨追尋公義，使她十分佩服。（無綫新聞截圖）

提及潘生潘太激動哽咽

被問到有民主派和建制派議員均指，可透過現有機制處理台灣殺人案，他指這並非只會發生一次的事，討論過程中透露了有9宗同類案件，嚴重程度不下於謀殺案，今日不能移交，正正因不能以現有立法會附屬法例方式討論，指若立會討論移交陳同佳，陳第一時間「梗係離開香港」。

她又指，被殺害女士的父母非常鍥而不捨，使她十分佩服，「連一個普通人都為不公義嘅事鍥而不捨」。她憶述潘生潘太回港後鍥而不捨向政府申訴，5次寫信給她，理解二人心如刀割，她談到這裡激動地哽咽。

因此她向保安局局長李家超講，一定不能只冷冰冰以「沒有法律基礎」回覆他們，形容「一個可能性都唔可以放過」。

她特別提到潘先生研究過，英國有個案以備忘錄要求台灣移交逃犯，指潘先生鍥而不捨，反問「點對得住潘先生，今日發生潘先生身上，下個月可以發生喺黃先生、李先生身上」。

承認溝通不足、解說不善

不過她承認政府在修例上，有兩方面做得不夠好，分別是溝通不足和解說不善。她又指條例十分複雜，但修例十分簡單，指過去4個月應見更多持份者，以較好方法向市民解說。她又表示自己有心怯，「心怯是真的有很多人不同意這個做法，我們應該如何處理這些人的理據或他們的情緒？」她稱連日和同事不停找方法，如設計非法律語言的單張和動畫，以及在其後階程加強約見不同團體去解說。

無意圖去爭取連任 「勉為其難做行政長官」

林鄭月娥被問到，通過《逃犯條例》修訂草案，是否會成為有利她爭取連任的功積？她自言無意圖去爭取連任，但政治上無謂太早講，因早在2016年時她曾多次表示不會選特首，「但情況有變，出於對香港的熱愛，我勉為其難做行政長官的工作」，又表示自己不是一個懂計算的人，「如果我是一個懂計算的人，也可能不會坐在這個位置」。

被問到修例的局面會否難以收拾？她稱對香港人有信心，認為港人理性、務實，政府十分尊重他們意見，亦處理了他們的意見，過後就應向前看、繼續走，稱沒有一次在爭議後走回頭路，不再謀出路。她又指政府經歷這次相當大打擊下，會繼續努力完成未來3年工作。

對於香港會否變成中美貿易戰中角力的棋子，她指「時間不是我們選擇的，中美貿易的談判去到什麼階段亦不是我們可以預見」，只能說修例時在一個相當巧合的時間發生。至於是否認為有外國勢力介入，她表示某些西方國家就議題的關注及評論，是她未有見過，干預背後的目的是什麼她也說不清，希望社會各界看清楚。