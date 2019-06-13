【逃犯條例】田北俊：議員全是「只會說對」　議會無力否決

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香港反對《逃犯條例》修訂引起一連串激烈抗議行動，上周日民陣指有逾百萬人遊行，警方則指有24萬人。昨日（12日）更有示威者佔領金鐘政總及立法會一帶，及後爆發警民衝突，但修訂至今仍未撤回，全球各大媒體亦在網站大篇幅報道事件。
美國《紐約時報》昨日訪問自由黨榮譽主席田北俊，直指香港的議員全都是『只會說對』（yes-men），又悲觀地估計法案將會在下周內通過。
2003年及2019年分別發生大規模遊行，分別反對《基本法》23條立法及逃犯條例。（紐約時報截圖）
2003年及2019年分別發生大規模遊行，分別反對《基本法》23條立法及逃犯條例。不過前者成功促使自由黨倒戈，令23條無法通過；後者則暫時無法令政府撤回逃犯條例修訂。
田北俊指，香港的議員全都『只會說對』（yes-men），背後原因是過去15年，中國在香港的影響力越見加深。他憶述，16年前他飛到北京與京官會面，並成功說服到京官同意，通過23條會對香港經濟造成巨大不穩。惟現時他直言，在中美之間，他會站在中國及國家主席習近平的一方（On China versus America, I am on China's side; on President Trump versus President Xi, I'm on President Xi's side），而且不希望與北京對抗。田北俊又估計，修訂法案將會在下周內通過，而他與其他商界領袖，現時也只能盡量阻止法例被濫用。