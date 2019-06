【逃犯條例】田北俊：議員全是「只會說對」　議會無力否決

香港反對《逃犯條例》修訂引起一連串激烈抗議行動,上周日民陣指有逾百萬人遊行,警方則指有24萬人。昨日(12日)更有示威者佔領金鐘政總及立法會一帶,及後爆發警民衝突,但修訂至今仍未撤回,全球各大媒體亦在網站大篇幅報道事件。 美國《紐約時報》昨日訪問自由黨榮譽主席田北俊,直指香港的議員全都是『只會說對』(yes-men),又悲觀地估計法案將會在下周內通過。

2003年及2019年分別發生大規模遊行,分別反對《基本法》23條立法及逃犯條例。不過前者成功促使自由黨倒戈,令23條無法通過;後者則暫時無法令政府撤回逃犯條例修訂。

田北俊指,香港的議員全都『只會說對』(yes-men),背後原因是過去15年,中國在香港的影響力越見加深。他憶述,16年前他飛到北京與京官會面,並成功說服到京官同意,通過23條會對香港經濟造成巨大不穩。惟現時他直言,在中美之間,他會站在中國及國家主席習近平的一方(On China versus America, I am on China's side; on President Trump versus President Xi, I'm on President Xi's side),而且不希望與北京對抗。田北俊又估計,修訂法案將會在下周內通過,而他與其他商界領袖,現時也只能盡量阻止法例被濫用。