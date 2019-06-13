【逃犯條例】田北俊：議員全是「只會說對」　議會無力否決

香港反對《逃犯條例》修訂引起一連串激烈抗議行動，上周日民陣指有逾百萬人遊行，警方則指有24萬人。昨日（12日）更有示威者佔領金鐘政總及立法會一帶，及後爆發警民衝突，但修訂至今仍未撤回，全球各大媒體亦在網站大篇幅報道事件。

美國《紐約時報》昨日訪問自由黨榮譽主席田北俊，直指香港的議員全都是『只會說對』（yes-men），又悲觀地估計法案將會在下周內通過。