【逃犯條例】政府覆立法會法律顧問：特首一般毋須定解釋移交決定

立法會高級助理法律顧問曹志遠再去信保安局，要求就《逃犯條例》修訂從3方面澄清特首及法院權力。其中包括特首是否有需要解釋移交決定的理由。 保安局昨（13日）回信立法會法律顧問，解釋有關問題時指，特首一般沒有責任為移交決定提供理由。然而一些情況下，特首仍需提供理由，如特首在應給予理由的情況下，而沒有給予理由，可能會面臨司法覆核。

保安局昨（13日）回信立法會法律顧問，解釋有關問題時指，特首一般沒有責任為移交決定提供理由。然而一些情況下，特首仍需提供理由，如特首在應給予理由的情況下，而沒有給予理由，可能會面臨司法覆核。（資料圖片/張浩維攝）

曹志遠要求澄請的權力之一，是檢查個案是否「錯誤、不公、壓迫」的測試，是否可由法官在交付審判程序中，按《逃犯條例》使用，抑或只可由特首運用。保安局解釋，移交申請審批包含三個階段，「初步執行階段（preliminary executive stage）」、「司法階段（the judicial stage）」和「最終執行階段（the final executive stage）」。

保安局強調，「初步執行階段」和「最終執行階段」涉及特首通過行政權力作出決定，特首會依法執行權力，包括《香港人權法案條例》和《逃犯條例》，特首的決定受制於法庭，以及以司法覆核形式作出的審查，而於司法覆核中，法庭會考慮特首決定是否非法、無理據或程序上不恰當。

在「初步執行階」，特首會決定是否就移交的要求採取行動，如她決定跟從，則將發出授權，讓裁判法院展開拘押程序。被受通緝人士則可透過司法覆核挑戰有關授權。

至於「司法階段」，是法院收到授權後，在個案必須滿足若干條件後，向被通緝人士發出拘押令。法院必須考慮個案是否符合「雙重犯罪原則（double criminality）」，即移交雙方均認可被通緝人士干犯涉嫌犯罪的行為，而該罪行在請求移交地，可判處入獄7年或以上，並屬《逃犯條例》適用的37項可移交類別罪行；其次是申請方提交包含證據和證供的文件，必須得到認證；同時有關證據需要是按香港法律可受理的，並足以成為表面證供；以及被通緝人士不會因政治、宗教、國籍等原因而被懲罰或檢控等。如果該些條件滿足，法庭才可發出拘押令，等待特首決定是否發出移交命令。

保安局指，特首有權在最後執行階段決定是否不移交，換言之，法庭將不會考慮「錯誤、不公、壓迫」的測試。如被通緝者適合被考慮移交，案件就會進入「最終執行階段」。

保安局又表示，特首一般沒有責任為移交決定給予理由，然而一些情況下，有需要提供理由，倘特首在應該給予理由的情況下，而沒有給予理由，則可能面臨司法覆核挑戰。

至於法律顧問問及的「罪名喪失檢控時效」，保安局就指，特首會在兩個階段都考慮該因素，否則將面臨司法覆核挑戰風險。