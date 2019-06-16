【逃犯條例】中聯辦約見人大政協　消息：王志民批有人「爭上鏡」

《逃犯條例》修訂引起社會一連串反對聲音，特首林鄭月娥於昨日（15日）終宣布暫緩修訂《逃犯條例》。中聯辦今日約見港區全國人大代表及全國政協委員，就暫緩《逃犯條例》修例作講解。全國人大常委譚耀宗在會後表示，中聯辦對於林鄭的暫緩決定表示支持、理解及尊重，又期望日後社會回歸理性討論，令市民對政府推行修例的初心更為理解。 消息透露，中聯辦主任王志民及7名副主任兩度向與會人士鞠躬，又不點名批評有人於林鄭宣布暫緩修訂前「亂講嘢、出風頭、爭住出鏡」。

王志民及7名副主任楊建平、 楊健、 仇鴻、 譚鐵牛、 陳冬、 何靖、盧新寧今早約見港區全國人大代表及全國政協委員，會議一共有200多名成員出席，主要由中聯辦領導就近日《逃犯條例》修訂作發生的事情作分析及討論。消息指是譚鐵牛主持，由王志民發言約1小時。

會議中重點派發昨日林鄭就《逃犯條例》修訂展開的記招發言內容，以及中央四個部門包括港澳辦、中聯辦、外交部、外交部駐港特派員公署的聲明。內容中提及中央對林鄭月娥的決定表示尊重、理解及支持，充分表明中央對特首的支持及信任，同時反映中央作為強大的後盾，堅決維護香港的繁榮穩定。

消息透露，會上王志民及7名副主任兩度向與會人士鞠躬，又不點名批評有人於林鄭宣布暫緩修訂前「亂講嘢、出風頭、爭住出鏡……有一些人很快與傳媒講，有沒有想清楚？」，認為林鄭仍未發聲前不應發言，「大決定不應畀其他人講」。他又稱，暫緩有4個方向的好處，包括有利維護青年人、警察、香港社會、政府管治。對於林鄭應否下台，王志民強調不應該，認為林鄭有擔當，應維護其管治權威。他稱過程較結果重要，著建制派應團結，又對基本法委員會前副主任梁愛詩被鬧感到不值。

譚耀宗（中）引述中聯辦官員指，是次修訂的初心正確，可惜修例過程中，外國勢力一共有67次發表聲明，企圖加入干預及抹黑，令事件變得複雜。（歐嘉樂攝）

譚耀宗引述中聯辦指，是次修例的初心正確，可惜修例過程中，外國勢力一共有67次發表聲明，企圖加入干預及抹黑，令事件變得複雜，呼籲港人及各組織不要在中美貿易戰中被利用。他又指中央是絕對支持林鄭依法施政，亦呼籲港區人大和政協代表亦要一起支持她，共同團結度過難關。

而在現時形勢下，譚耀宗認為特區政府已聽取各界的聲音，決定暫緩有關審議工作，但並不代表放棄修例，他亦支持政府「停一停，諗一諗」，期望日後可善用更多時間做好溝通工作，令大眾市民對修例更為了解，相信問題亦會迎刃而解。

林建岳認為暫緩是好的出發點去平息事件，理性去討論日後修例的走向。（歐嘉樂攝）

另外，全國政協常委林建岳認為暫緩是好的出發點去平息事件，可以理性去討論日後修例的方向，而政府出發點是為堵塞香港法律的漏洞，不撤回是負責任的決定。前全國政協常委陳永棋指自己絕對支持特區政府及林鄭，認為港人要相信國家及香港，續指香港最難可貴的地方是大家均擁有言論自由及集會自由，希望一切的集會可以在和平方式下進行，不願見到再有人挑釁起警民衝突。

全國政協委員陳清霞則指，對暫緩完全理解、支持及尊重。她稱向前看，應和平理性討論，重申應堅法維護香港在國際間享有的法治、社會形象及良好營商環境。

最後，對於上周三（12日）發生的警民衝突，譚耀宗引述中聯辦，強烈表示並堅定支持香港警方依法維護香港法治及社會安定的決心，對警方連續工作十數小時，堅守崗位表示肯定，期望日後社會可回歸理性討論。

前全國政協常委陳永棋（歐嘉樂攝）