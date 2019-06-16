【逃犯條例】民陣：近200萬人遊行　警方：經原定路線有33.8萬人

特首林鄭月娥昨日（15日）雖宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但仍然有不少市民感到不滿。民陣於今日再次發起遊行，以「不撤、不退」作號召，要求政府「撤回」修訂。雖然遊行的集合時間為下午3時，但中午時分各區已湧現大量黑衣人潮，港鐵亦需實施人潮管制措施。民陣於接近11時宣布有接近200萬人參與遊行，多於上周日反修例遊行103萬人接近一倍，警方則在晚上十一時半表示，經原定路線高峰期有33萬8千人參加。

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遊行在下午約2時40分出發，隊頭拉起「痛心疾首」的橫幅在維園出發，遊行至政府總部。大批市民響應民陣呼籲，身穿黑色衣服，手持「反送中」等標語，大叫「林鄭下台」等口號。

遊行由維園球場出發，沿高士威道、禮頓道、怡和街、金鐘道西行車路至夏慤道，以立法會道西面及東面行人路及添美道西面行人路為終點，並在終點舉行集會。警方開放軒尼詩道及天樂里交界的6條行車線，由銅鑼灣出發的市民使用。

上周反修例遊行，民陣稱有103萬人參與，警方則指高峰期有24萬人參與遊行。這次的遊行，民陣在晚上十一點宣布，有200萬名市民參與遊行，警方則表示經原定路線高峰期有33萬8千人參加。

大約在晚上11時，民陣宣布今天遊行人數接近「200萬零1個人」（6.9遊行為103萬），當中的「零1個人」，相信是要悼念周六（15日）晚在太古廣場墮樓身亡的示威者。至於警方表示，經「原定路線」最高峰時有33.8萬人（6.9遊行為24萬）。（羅君豪攝）

《香港發展中心》亦委託曾積極撰文「反佔中」的香港科技大學經濟系前主任雷鼎鳴統計遊行人數，稱採用「科學方法估算遊行人數」，得出今天參加遊行的總人數為40萬人。一星期前，香港發展中心亦同樣委託雷鼎鳴估算6月12日的遊行人數，得出有19.9萬人。