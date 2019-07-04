【專訪】梁耀忠阻示威者遭抱走　理解年輕人情緒　嘆衝擊令親者痛

《逃犯條例》修訂一石擊起千重浪，政府宣布暫緩仍未能平息民怨，大批示威者更於「七一」當天攻入立法會，造成一定程度破壞。示威者當日下午一時許開始衝擊，以鐵籠車撞擊立法會議員入口的強化玻璃，多名立法會議員曾嘗試抵擋鐵籠車，盼示威者能懸崖勒馬，惟最終無果，街工立法會議員梁耀忠更被示威者橫身抱走，有關片段在網上廣傳。 梁耀忠日前接受《香港01》訪問，憶述當天被抱走的經過，他說當時希望透過勸阻示威者，讓他們靜下來想想衝擊是否最有效的爭取方式，惟示威者向他說：「你知唔知已經三個人死咗，要幾多人死你先夠！」梁耀忠於是向示威者說：「唔好啦，唔好啦，咁樣係解決唔到問題！」示威者遂捉著梁耀忠的手，梁耀忠負隅頑抗，最終被示威者橫身抱走，這亦令梁耀忠頸患復發，「嗰下係最緊要，第一件事令到我瞓低，亦都令我撞到個頭。」 梁耀忠坦言理解示威者的決定和情緒，指即使有一百萬人和二百萬人遊行，甚至有人為此輕生，特首林鄭月娥仍無動於衷，為力保個人尊嚴僅以「暫緩」回應示威者提出的訴求，逼使年輕一代採取暴力方式向政府施壓，認為導致衝擊的最大責任是林鄭和制度暴力。

梁耀忠坦言衝擊立法會只會令親者痛、仇者快。（鄭子峰攝）

示威者事後透過朋友道歉 梁耀忠：只是撞到下，沒甚麼事



梁耀忠1995年循新九組晉身港英時代的立法局，回歸後成功重返立法會，2016年循俗稱「超區」的區議會（第二）組別，第五度連任立法會議員，是目前議會內第二資深議員。「七一」當日，患上頸患、66歲的梁耀忠與多名民主派議員企在鐵籠車前，哀求示威者不要衝擊立法會，惟示威者未有理會，橫身把梁耀忠抱走。

梁耀忠說當時希望叫停衝擊，讓示威者靜下來想想衝擊是否最有效的爭取方式，惟示威者拒絕理會，並向他說：「你知唔知已經三個人死咗，要幾多人死你先夠！」梁耀忠見狀向示威者說：「唔好啦，唔好啦，咁樣係解決唔到問題！」從當天的片段可見，示威者多次推開梁耀忠和公民黨郭家麒，梁耀忠曾多次被拉走，但他負隅頑抗，最終被示威者橫身抱走。

被抱走後，倒在地上的梁耀忠再次觸傷頸患，「嗰下係最緊要，第一件事令到我瞓低，亦都令我撞到個頭，個頭都腫咗，大家都知道我條頸椎有問題，事後我去咗照X光，情況唔係咁好，但做進一步治療都okay。」事後，將他抱走的示威者透過朋友在Facebook發訊息向他致歉：「雖然本人從來不是你的支持者，就昨天有兄弟將你拉走的事，希望你沒有受傷，知道你頸部有舊患，就此代嗰位兄弟講聲對唔住。」「謝謝你的關心，只是撞到下，沒甚麼事。明白年輕人的心情，面對如此厚顏無恥的政府，大家都很無力、很無助，但大家要繼續堅持下去。」梁耀忠答道。

梁耀忠當時希望叫停衝擊，讓示威者靜下來想想衝擊是否最有效的爭取方式。（鄭子峰攝）

轟林鄭麻木不仁 衝擊令親者痛、仇者快



民主派過去曾因光復行動、旺角騷亂等事件中譴責暴力，這趟不論是傳統民主派或進步民主派，也異口同聲稱理解和諒解示威者，並譴責當權者的「制度暴力」。梁耀忠坦言理解示威者的決定和情緒，明白示威者經過兩次「百萬大遊行」後，政府仍無動於衷，又指導致衝擊最大責任的林鄭和制度暴力，「一百萬人上街、二百萬人上街、我哋（港人）做晒啦，你（林鄭）想有幾多人上街先夠呢？學生覺得如果我哋（示威者）唔做呢啲嘢（衝擊），仲有乜方法可以逼政府去改變依家嘅態度，好多市民不斷都問緊呢個問題。」

回看「七一」的衝擊行動，梁耀忠坦言採取這些暴力手法，只會令親者痛、仇者快；由當天下午一時至九時，警方並無以任何武力驅趕或阻止衝擊行動，在示威者進入立法會的一刻，原本在立法會佈防近多個小時的防暴警察更突然撤退，梁耀忠認為這是政府和警方為示威者設下的「陷阱」，認為政府希望藉示威者衝擊立法會，令民情逆轉，同時令警方可振振有詞地使用武力，「我暫時都係覺得呢個係陷阱，我阻止佢哋推車嘅時候，後面其實有防暴隊，有晒盾牌、警棍，點解佢哋唔出嚟阻止呢？要阻止嘅話（警方）一定阻止到，好似之前喺警總，啲警察出黎跑一陣，啲人就一定會收手，佢完全無做。直到夜晚有人入去，（警察）突然唔見人喎，到底係咩事呢？」

示威者進入立法會後，為立法會設施造成一定程度破壞，不過示威者進入立法會餐廳後取飲品時自律地放下金錢、不容其他示威者破壞文物等行為，成為國際焦點。曾擔任中學教師數十年的梁耀忠指，示威者的自覺、自律和主動，是他教書多年從未見過，形容這些年青人是香港社會之福，「呢啲人係香港社會之福，如果呢班人被捕、坐監，就係林鄭、建制派之福，佢哋（學生）嘅能力、智慧、默契同靈動性係好高，平時叫啲學生做嘢邊有咁乖、咁眾心、咁合作呀！」

面對眼前修例困局，梁耀忠認為林鄭仍有選擇，以緩和社會不滿，相信只要林鄭以「撤回」代替「暫緩」、成立獨立調查委員會調查整場風波，以及撤回暴動定性等，情況便得以紓緩。他研判修例風波只是香港事務，中央並無硬指令，否則政府就連「暫緩」修例也不可能。他認為林鄭拒絕撤回是性格使然，「林鄭已經係麻木不仁，不顧民情、民意，以自己嘅尊嚴為原則嘅人，係非常可恥，而我哋點至可以改變佢（林鄭），呢個係大問題。」

梁耀忠指，示威者的自覺、自律和主動，是他教書多年從未見過，形容這些年青人是香港社會之福。（鄭子峰攝）

明年重返新界西？ 梁耀忠：都有可能性

擔任議員至今24年，梁耀忠對「制度暴力」感受之深，他批評建制派在議會內「人多蝦人少」的情況愈來愈嚴重，「以前港英年代都係人多蝦人少，但政府都會尊重你嘅意見，同埋我哋嘅意見，政府都會盡量做，董建華、曾蔭權年代，政府都會同民主派有傾有講，建制派議員私下都講下點做可以好啲，但到梁振英做特首之後就乜都唔駛講，要做乜就做乜，要過（通過）乜就過乜，呢種暴力真係好嚴重。」

六月風暴過後，不少人希望藉選票抗衡這種「制度暴力」，惟有部分反建制的年輕人不信任傳統民主派，揚言不會投票予民主派，其中在2016年立法會主席選舉途中放棄擔任主持的梁耀忠首當其衝，成為這些年輕人的頭號狙擊對象。梁耀忠希望示威者能夠理解和諒解民主派，「我期望當我哋企喺同一陣線，大家可以多啲理解、諒解，正如我唔想佢哋（示威者）去衝撞，我哋都理解佢哋嘅訴求同情緒。」他補充說任何人在策略、處事態度上必定有差異，希望大家能夠從差異中理解和嘗試協調。

梁耀忠又說，知道網上仍不少人批評他棄任選舉主持一事，他指出當時的立法會主席選舉中，主席候選人不可雙重國籍只是基於「Honor System（誠信問題）」而非明文規定，故即使當時梁君彥擁有雙重國籍，他亦無法律基礎取消梁君彥的參選資格。他又直指，自己一直批評中共政權「有法不依」，若他三年前不依法DQ梁君彥，即違反他的原則。不過他承認當時的處理手法可以更理想，明言若年輕人或示威者希望了解此事，他願意再詳細解釋一次。

梁耀忠自1985年起出任葵芳選區的區議員，至今已34年，被問到會否積極考慮連任，他說：「道理上係」。至於政圈有傳他將放棄「超區」，於明年立法會選舉重返新界西直選，他僅稱：「都有可能性，依家唔可以咁早做決定，每次選舉都有各方面考慮。」

66歲的梁耀忠與多名民主派議員企在鐵籠車前，哀求示威者不要衝擊立法會，惟示威者未有理會，橫身把梁耀忠抱走。（資料圖片/曾梓洋攝）

立法會前年通過修改《議事規則》，其中修改立法會主席的選舉安排，由過往最資深議員擔任選舉主持，改為立法會秘書長負責主席。今年一月，立法會議事規則委員會，通過立法會主席候選人需簽署法定聲明，申報無其他國籍。 2017年修改議事規則一役

梁耀忠三年前擔任立法會主席選舉的主持時，中途離場，至今仍遭批評。（資料圖片/李澤彤攝）

梁耀忠坦言理解示威者的決定和情緒。（鄭子峰攝）