質疑過度收集個人資料　民建聯社區主任：只作地鐵站出口調查聯繫

民主派立法會議員、南區區議員區諾軒今日（6日）在facebook表示，鴨脷洲漁安苑街坊近日收到一份由「鴨脷洲人人暢道關注組」發出的「新增地鐵站出口意見調查」，而關注組聯絡人是民建聯南區社區主任吳啟新，區諾軒質疑對方過度收集居民資料，包括姓名、電話和地址。 吳啟新回覆《香港01》，指問卷內的私隱條款表明，個人資料只供鴨脷洲人人暢道關注組聯繫及提供資訊（包括提供服務訊息、研究調查，或其他直接有關的資訊等）之用，且明確承諾所收集的資料絕對保密。

「新增地鐵站出口意見調查」表格要求回答人寫下姓名、電話，以及居住在哪一層樓和單位。（區諾軒facebook）

區諾軒表示，坐落南港島線的漁安苑，因興建港鐵時遭當時的社團反對，沒有興建港鐵出口，造成不便。不過，近日居民收到一份「新增地鐵站出口意見調查」，表格要求回答人寫下姓名、電話，以及居住在哪一層樓和單位。該份表格由鴨脷洲人人暢道關注組發出，QR碼聯絡人是民建聯南區社區主任吳啟新。

區諾軒質疑，該份表格過度收集居民資料，請居民慎重思考收集個人資料背後的意思。此外，屋苑法團容許以收集箱形式收取問卷調查，「我做區議員咁多年，都未受過法團咁好對待，最多都係比錢入信箱，做問卷從來無特別整個箱收」。

吳啟新指，明白個人資料非常重要，所以該問卷收集市民個人資料時，務必合乎規矩並獲得同意，相信居民也會很清晰地見到私隱條款。另外，問卷內的私隱條款所指，個人資料只供鴨脷洲人人暢道關注組聯繫及提供資訊（包括提供服務訊息、研究調查，或其他直接有關的資訊等）之用，且明確承諾所收集的資料絕對保密。