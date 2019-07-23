【元朗黑夜】否認事前知情　劉業強：不接受以暴易暴行為

元朗周日晚上（22日）有大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵站內，襲擊手無寸鐵的途人。鄉議局主席劉業強今日（23日）表示，自己事前並不知情，因這幾天不在港，他又稱最近數月的網上新聞「多到分不出黑白」，惟他稱相信市民都希望香港警察能夠維持秩序，令社會回復正常。被問到鄉議局與黑社會是否勢不兩立？劉業強未有正面回應，僅表示不會容許任何以暴易暴及犯法行為。

元朗周日晚有大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵站內，襲擊手無寸鐵的途人。（香港01記者攝）

有記者問及白衣人無差別襲擊市民，劉業強指「白衫黑衫唔可以咁樣分辨，你（記者）都著緊白衫係咪先」，他認為衣著可隨時更換，相信警方會深入調查元朗事件。

對於鄉議局與黑社會是否勢不兩立？劉業強未有正面回應，僅表示不會容許任何以易暴及犯法行為。他又稱，希望更多市民能放下成見，回復生活，強調警方要嚴正執行，因以暴易暴不是大家想看到的事。

被問到鄉議局與黑社會是否勢不兩立？劉業強未有正面回應，僅表示不會容許任何以暴易暴及犯法行為。（資料圖片/盧翊銘攝）

被問到除放下成見，還有什麼方法可解決暴力事件？劉業強指希望政府能夠回應訴求，特別是多名市民上街，相信不少對政府施政有意見。至於會否建議特首林鄭月娥成立獨立調查委員會調查事件，他相信林鄭聽到不同意見，由她本人決定。對於有區議員稱中聯辦曾呼籲趕走「暴徒」，劉業強稱傳聞滿天飛，故不會作任何判斷，不會判斷背後目的或是否有人指示，又強調沒聽到中聯辦要求作出為非作歹的事。

網上有人發起周末舉行「光復元朗」行動，劉業強表示希望大家能夠冷靜，「停一停，諗一諗」。被問到會否呼籲新界人在遊行示威時表現克制、不要與示威者起衝突？他呼籲所有新界人要用和平理性手段保護家園，以及表達他們的訴求。

另外，網傳立法會議員何君堯的母親墓碑被拆，劉業強表示，若事件屬實的話，「以何律師的性格已報警」。他亦稱，新界人著重傳統和祖先，任何人作有關行為前都需想清楚。

中聯辦新界工作部部長李薊貽被問到是否有呼籲原居民不要讓示威者到元朗生事，李薊貽未有回應；而元朗新田鄉事委員會主席文美桂僅稱對事件無可奉告。