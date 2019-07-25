【政壇諸事町】聞何君堯父母墳被毀難掩笑意？ 劉業強：以為講笑

本周日（21日）晚白衣人元朗站襲擊乘客事件，立法會議員何君堯被發現曾與白衣人握手，頓成眾矢之的。其已故父母位於屯門的墳墓，在周二（23日）遭不明人士破壞，肇事者毀墳後自行拍照上傳，在網上廣傳數小時。 當日下午，鄉議局主局劉業強現身回應元朗事件，席間有記者提及何君堯父母墓地被毀一事，劉業強回應時神情輕鬆，更發出笑聲，片段在網上引起熱議。事隔兩日，劉業強今日在鄉議局記者會上主動提及自己日前表現，解釋指類似事件從未發生過，所以乍聽之下「以為係講笑」，因網上流傳太多改圖。

何君堯父母位於屯門良田村內的墳墓前日遭不明人士破壞，劉業強今在鄉議局記者會上被記者問到，鄉事派會否主動了解毀墳事件的來龍去脈，查清背後元兇，以及如何預防同類事件再發生。

劉業強未有正面回應問題，僅指相信警方有其方法緝拿疑兇，又主動提及自己日前在記者會上的表現，「我本身係覺得……我根本係唔相信，嗰日個訪問，我係唔相信有咁嘅事情發生，我都好驚訝點解係……可能有媒體見到我帶住笑容，因為我都以為咁嘅行為係……從來未發生過。」

劉業強向提問的記者笑言，「所以(當日)有個媒體(記者)、差唔多坐你的位置，問我，話好似發生咁嘅事，我以為係講笑，因為網上太多真真假假嘅改圖。」

劉業強在今日記者會開場發言中，嚴正譴責有人破壞何君堯家人的墓碑，認為即使對何君堯有不滿，也應以合法方式表達。