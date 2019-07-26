【光復元朗】梁志祥率業界訴苦　稱居民憂「因遊行而飯都冇得食」

7.21元朗白衣暴徒無差別襲擊事件震動全港，有網民號召明日（27日）到元朗遊行抗議襲擊。民建聯立法會議員、元朗區區議員梁志祥今日（26日）聯同多名區議員、區內商界人士和的士業界人士見記者，表達對「光復元朗」遊行的擔憂。 元朗區議員呂堅就稱，居民對遊行比較擔心，原因是上周日的元朗「衝擊事件」，擔心警力不足無法保障區內安全。他又指，7.21事件後的星期一，許多日用品店鋪都無法營業，擔心7.27遊行會導致居民「飯都冇得食」。不過，被問到是擔心白衣暴徒，還是擔心遊行人士時，呂堅就沒有正面回應；其他同場業界亦一片靜默，需梁志祥解圍，稱關於7.27遊行的一些傳言令人擔憂，呼籲警方嚴正執法。

呂堅指，7.21事件後的星期一，許多日用品店鋪都無法營業，擔心7.27遊行會導致居民「飯都冇得食」。（陳欣彤攝）

梁志祥在記者會上對7.21事件傷者致以慰問，又稱即將舉行的7.27光復元朗遊行令商界和地區人士擔憂。

香港工商總會元朗分會前主席黃達光表示，7.21襲擊發生後，7月22日區內銀行關門，「冇人行街，想做生意都冇得做」。他指，元朗是60多萬人的城市，店鋪租金昂貴，停業一日很大損害，「大家盡量唔好鬥，和平相處，就繼續有生意做。」

有出席記者會的的士司機稱，星期日晚元朗的事情令人擔憂，「冇人夠膽入去做生意，做開call車嗰啲都唔夠膽入去，生意做不到好無奈」；並希望市民和平理性，「唔好咁執著」。

的士車行車主協會常務副主席葉國華則指，現時的士司機每日擔驚受怕，星期日「大部分時間不敢做生意」，希望社會放下成見，保護香港繁榮穩定。

呂堅反映， 元朗襲擊事件後的星期一，元朗教育路1000多間店鋪鋪全部關門，有全年營業的超市，竟然也關門，「民生所需的必須物品商舖也無法營業，居民真係好擔心」。他話鋒一轉講到明日遊行，聲稱居民擔心「因為遊行而飯都冇得食」。

記者會上兩次有記者問到業界和區議員是擔心白衣暴徒還是遊行人士，惟都沒有得到正面回應。其中業界被問到該問題時，更全場靜默，沒有人願意作答，要梁志祥代答，「你地有冇人答？唔答就我講。」他稱，7.21的武力事件發生，加上網上謠傳，造成7.22元朗如同死城，而關於7.27遊行的宣傳也令人非常惶恐，擔心有人會挑釁圍村。

7.21無差別襲擊事件發生時，警方約40分鐘後才到場，更有警員被拍攝到朝事發現場反方向走。梁志祥就呼籲警方對7.27遊行，應嚴正執法。

梁志祥讚賞元朗是是包容、好客的地方，「圍村人好好客」，不希望出現攻擊和不禮貌情況，「令大家之間情緒上有高漲」，又認為市民應該「保持克制，先係為香港好」。（陳欣彤攝）

梁又讚揚元朗是是包容、好客的地方，「圍村人好好客」，不希望出現攻擊和不禮貌情況，「令大家之間情緒上有高漲」，又認為市民應該「保持克制，先係為香港好」，元朗襲擊事件則留待「警方執法，才能正本清源」，否則就變成以暴易暴。而被問及如圍村原居民發現，元朗襲擊事件有村民參與，會否鼓勵鄉事派大義滅親，舉報暴徒，梁就未有正面回應，指要問鄉事派。梁又表示，不知道原居民明日有何行動。