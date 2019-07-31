【連濃牆】疑放生襲擊者釀西灣河堵路　區議員：街坊對警零信任

近月大型示威中，警方被質疑使用過度武力，引起廣泛非議。而7.21元朗無差別襲擊中，警方未有及時出動，任由市民遭不明身分白衣人持棍攻擊，更震驚全港，廉政公署正調查事件。 有西灣河街坊昨晚（30日）就在連儂牆附近舉行社區放映會，播放近期有關事件的影片，吸引過百市民觀看。惟放映會期間，有至少4名持不同意見人士到場挑釁，更有人推撞及毆打在場市民，而警方到場後，街坊質疑警員遲遲不拘捕涉案人士及交代報案編號，數百名市民圍堵警車要求解釋，又佔據馬路，直到東區區議員麥德正成功取得報案編號後，群眾才散去。 麥德正表示，同一地點不止一次舉行過同類放映會，組織者同為當區居民，過往獲大量街坊支持，今次卻有人接二連三搗亂，他質疑事件不尋常及有預謀。他又指，該區以往幾乎從未發生同類警民衝突，認為事件反映市民對警方信任已「降到零」，直言政府應盡快回應民意，成立獨立調查委員會以挽回市民對警方信任。

麥德正指，在小小社區內，都出現以百計街坊包圍堵警員，情況罕見。（莊恭南攝）

事發地點為西灣河港鐵站近筲箕灣道出口外，一處被裝飾成「連儂牆」的天橋底部。現場消息指，由於天橋旁本身有斑馬線及行人過路處，天橋一直鮮有街坊使用，近月因應《逃犯條例》風波，有居民開始在無人使用的天橋底部和天橋上貼上便利貼，聲援青年示威者。

社區放映會遭人搗亂 連番爆衝突

早前元朗無差別襲擊事件發生後，更有街坊自發購買投影機，在橋底舉行社區放映會，播放有關事件的新聞片段。不過，昨晚的放映會上，卻有多人到場挑釁觀看影片的街坊，期間更有人懷疑推撞及襲擊街坊，引起騷動。

目擊現場情況的灣東願景郭志聰表示，警方處理事件時以敵視口吻對待市民，令街坊更憤怒。（莊恭南攝）

在現場的麥德正表示，有前來挑釁者與街坊扭打一團後，事後疑犯逃逸到附近的西灣河文娛中心外，有市民報警及阻止疑犯離開，有不少原本並未參與放映會但路過市民也加入，現場當時已聚集數百名市民。警方到達後，擾攘多時最終拘捕涉嫌打鬥的兩人，然而其後再有人到場挑釁市民，有市民報稱被推撞及拍攝大頭相，大批街坊再度情緒激動要求警方執法，並追趕逃跑的疑犯，數百人一度佔據一條行車線，又有群眾沿成安街追趕挑釁者要求對方道歉，直到百米開外的興東邨升降機塔才散去。

有市民不滿警員處理手法，懷疑警員會放生襲擊居民的疑犯，一度圍堵警車，並佔據筲箕灣道一條行車線。（網上圖片） 街坊不滿警處理手法 一度衝出馬路 同樣身處現場的地區組織灣東願景成員、在當居住近30年的郭志聰就表示，警方接報到場後，一名襲擊街坊的疑犯被群眾圍堵逃入一幢只有一條樓梯和數層高的唐樓內，惟警員僅在唐樓外把守，超過半個小時才拘捕疑犯並帶走。當有街坊質疑疑犯黑布蒙頭時，警員又以挑釁語氣稱「你哋出嚟都戴口罩啦」。郭批評，警方在處理案件過程中態度明顯「有骨」，彷彿敵視所有市民，令街坊更加憤怒；再加上警員驅警車帶疑犯離開時，不願應街坊要求交代報案編號，大批市民衝出馬路追趕包圍警車，直到麥德正出面，才能取得報案編號。 群眾隨後才散去，至當晚約11點半，仍有數十名市民在連儂牆附近聚集。

西灣河有人挑釁社區放映會，上百名街坊一度追趕挑釁者近百米，期間佔據附近成安街，街坊又不滿警員到場後的處理手法。（麥德正提供）

事件源於西灣河港鐵站外連儂牆旁舉行的放映會。（麥德正提供）

麥德正指，在小小社區內，都出現以百計街坊包圍堵警員，情況罕見，他認為事件反映市民對警方的不信任，已達到令人擔憂的程度，政府應正視民間訴求，盡快成立獨立調查委員會。