【逃犯條例】盛智文撐獨立調查委員會　若警察無做錯毋須擔心

團結香港基金今天（31日）在八號風球的情況下舉行午餐會，基金會理事、林鄭競選辦成員盛智文認為，應成立一個透明、獨立的調查委員會，調查警方、政府、示威者、外國勢力等各方面在修例風波的角色和參與。他理解警方不希望設立獨立調查委員會，但認為若警方無做錯，毋須擔心被調查，又指若有個別警員犯錯，則需要為錯誤負責。 他又提到本月21日在元朗西鐵站發生的白衣人襲擊事件，指當日有黑社會（triads）在西鐵站毆打市民，情況令人感到可怕，當時並無警員處理事件，不過相信警方事後的解釋，又指廉署亦主動調查事件。

盛智文支持成立獨立調查委員會。（吳倬安攝）

盛智文指若警有錯需負責 讚警隊做得好（good job）

盛智文表示，對香港近期的暴力事件感到傷心，他強調反對一切暴力，認為政府和社會應了解風波為何發生，又認為若不解決當前困局，暴力事件持續下去，香港將會衰退下去和被破壞。他指香港過去有很多積存以久的問題，例如地價和樓價太高，又認為政府應把握機會聆聽年輕人聲音。

他指出，和平示威和遊行是沒有問題的，又指每次遊行後只是有150至200名示威者衝擊。他讚揚警方處理手法很好（good job），坦言警隊沒有訓練處理這些衝突場面。

盛智文認為，應成立一個透明、獨立的調查委員會，調查警方、政府、示威者、外國勢力等各方面在修例風波的角色和參與。他理解警方不希望設立獨立調查委員會，但認為若警方無做錯，毋須擔心被調查，又指若有個別警員犯錯，則需要為錯誤負責。

至於本月21日在元朗西鐵站發生的白衣人襲擊事件，盛智文指當日有黑社會（triads）在西鐵站毆打市民，情況令人感到可怕，當時並無警員處理事件，不過相信警方事後的解釋，又指廉署亦主動調查事件。

他強調《逃犯條例》已如特首林鄭月娥所言「the bill is dead（壽終正寢）」，強調死人都不可能復活，不相信政府會重啟修例。

被問到是否繼續支持林鄭擔任特首，他指林鄭非常聰明，修例出發點也是正確，只是時間不對，認為在此時刻，難尋其他比林鄭更適合擔任特首的人。

林奮強指香港已好制度 毋須「時代革命」

行政會議前成員林奮強亦見記者，指過去數星期香港失去了很多自由，失去了選擇穿衣顏色的自由，市民不敢著白衫和黑色，又說：「有時出街又唔可以每個地方都去，要睇下邊度有示威」，上班搭的士也因示威要改路。

他批評有示威者不應高舉「時代革命」為理念，指革命是推翻現有制度，重建一個更好的制度，而香港已經有最有效和在世界名列前茅的醫療、教育、金融等系統，反問革命是否可以擔保港人更長壽、增加港人上流機會。