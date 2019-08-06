【逃犯條例】市民電台節目嗚咽批暴力升級：依家輸得一敗塗地

政府修訂《逃犯條例》及警方鎮壓時被指濫權所引發的連串示威浪潮和不合作運動延續到8月，昨日（5日）民間發起「三罷」、集會及堵路等行動抗議政府。示威行動在下午又開始演變成暴力警民衝突，過程中有示威者被捕。 響應罷工的職工盟主席吳敏兒今早（6日）出席港台節目《千禧年代》時，有聽眾對致電，對局勢表述擔憂。聽眾曾先生認為，行動升級後民間訴求「全部都做不到」。他又形容，林鄭政府不堪，擔憂「內戰」反之下去，難以走出死胡同，「每日拉100個，拉拉下全港年輕人都變會成囚犯」。 他更在節目中一度哽咽，批評吳敏兒講述罷工行動時態度輕佻，「我哋依家輸得一敗塗地」。吳敏兒則表示，對自己語氣令聽眾覺得輕佻，毫無保留道歉；她又指，罷工或可成為和理非優抗爭的新路向，減少街頭衝突。

有市民對局勢表示擔憂。聽眾曾先生認為，行動升級後民間訴求「全部都做不到」，他又形容，林鄭政府不堪，擔憂「內戰」反之下去，難以走出死胡同，「每日拉100個，拉拉下全港年輕人都變會成囚犯」。（資料圖片/張浩維攝）

暴力行動難爭取訴求

聽眾曾先生表示，自己50多歲，是四口之家的中產階層，過往有參與反修例遊行集會，看到7.21有白衣人出來襲擊市民後感到擔憂。他承認，罷工「大家都覺得應該要去體諒」，但擔心抗爭運動升級，衍生暴力行動，對「林鄭政府呢個咁不堪嘅政府」，無法爭取到想要的訴求。

他又擔心年輕人因衝擊被捕，說話期間一度哽咽，指「我們現在輸到一敗塗地」。他指，「我哋再落去，距離和平理性嘅道路越來越遠」，又引述有社工指「小朋友易放難收，勸都勸唔到」，質問「是否想看到下一代咁樣去抗爭」。

吳敏兒則表示，罷工或可稱為和理非優抗爭新路向，以減少街頭衝突，她又表示理解，民眾對白衣人無差別襲擊一類恐怖襲擊的陰霾會揮之不散。不過她也指，運動仍有許多「和理非優」的成分，包括罷工前夕，有不同年輕人跪求市民參與罷工。

要求雙方「坐低傾」

另一位聽眾陳先生指，林鄭在罷工前夕的發言，包括指出抗爭「將香港推向不歸路」等是「冇意義」，又認為林鄭只是希望挑撥，「用阿爺打孫」。他指，青年目前的抗爭手法有機會輸，「年輕人心急」，而昨日又懷疑有親政府陣營「斬人」；認為雙方「企硬冇意思，對社會冇好處」，主張應該「坐低傾」。

吳敏兒則回應，認同推香港危到險邊緣的原因，正正就是不願意成立獨立調查委員會的林鄭月娥；又批評林鄭不願與市民對話，逃避做決定，「惡鬥源於特首每次出來都無法平息民怨，比唔到解決問題嘅方向公眾……解鈴還需繫鈴人」。

勸青年勿衝擊變成特首口實

聽眾馬小姐同樣指，昨日林鄭的記者招待會後，以後對林鄭不會再有希望。她認為，採取激烈抗爭的只是一小部分人，但林鄭就不斷放大。她又指，陳茂波提出經濟下滑與示威有關，是斷章取義，「香港GDP去年第三季已經開始下跌，政府成年年做咗咩經濟措施，依家就賴曬市民公眾」，他形容政府「愚弄市民，用假消息恐嚇」。她認為，昨日傳媒焦點全部在衝突，但其實還有和平的罷工集會，她呼籲青年不要做衝擊，認為衝擊會變成「特首嘅口實」。