【8.5罷工】政府被指收集公務員缺勤名單　政府：有責任了解影響

市民在8月5日發動「三罷」，有公務員響應罷工。不過公民黨收到公務員投訴，指今日（6日）公務員事務局收集罷工當日的出勤紀錄，即缺勤名單，幾乎全部部門都要上報名字，加上並非昨日收集，據其了解並非一貫做法。公民黨立法會議員聯署去信公務員事務局，要求局方解釋事件。 公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，政府有責任了解各政府部門昨日的運作情況及公共交通服務受阻對同事上班的影響。

信件由公民黨立法會議員楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、陳淑莊及譚文豪聯署發出，表示收到來自多個政府部門的公務員反映，局方及部門不尋常地紀錄昨日（5日）員工出勤情況。有公務員表示，此舉並非一貫紀錄職員出勤的方法，並指出據了解，是公務員事務局要求部門或局方提供相關資料。

幾乎全部部門都要上報名字

譚文豪指出，今次涉及的部門十分廣泛，幾乎全部部門都要交人，而且不單止要交出人數，更要交出相關職員的名字。

8月5日多區舉行罷工集會，有公務員向公民黨投訴，指公務員事務局在8月6日收集8月5日缺勤員工名字。（資料圖片）

譚文豪：今日才收集是事過境遷

譚文豪又表示，如果要了解相關影響，只需要收集人數即可，不必提交人名。此外，局方是在今日才收集資料，已經事過境遷，因此認為收集資料的行動與局方聲稱目的不符。

公民黨要求公務員事務局局長羅智光回覆，局方收集各部門、局的職員出勤紀錄之原因，是否與罷工行動有關，並要求交代收集相關資料的用途。

該黨又要求局方回應，昨日依程序請事假或病假的公務員或合約員工，以及沒有請假之下罷工的公務員或合約員工，部門或局方會否有任何後續行動，如果有的話理據為何，以及能否作出公開聲明或承諾。

被問到有沒有收到以其他方式施壓的投訴，譚文豪則表示暫時沒有。

局方：要了解政府部門運作情況

公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，因應有市民號召昨日全港罷工以及進行不合作運動，全面阻塞鐵路運作及癱瘓主要交通幹道，政府有責任了解各政府部門昨日的運作情況及公共交通服務受阻對同事上班的影響。

公務員事務局因此向各部門查詢它們向市民提供的服務有否受到影響，和員工未能回到工作崗位的情況。

局方所得的資料顯示，昨日各部門的運作大致暢順，為市民提供的公共服務亦未見受到太大影響，並感謝同事緊守崗位，使公共服務未受到太大影響。