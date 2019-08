【逃犯條例】居英港人致函英議員　獲副國務大臣回覆：正注視局勢

有居英港人早前向英國國會議員John Redwood發信,要求關注香港逃犯條例事件。國會議員的助理發信回覆,並附上一封由新任副國務大臣 (亞太事務部)Heather Wheeler的回信。 屬保守黨的Heather Wheeler在信中表示,會密切關注香港,並提及已和港府高層等表達。她又於信尾以親筆寫上「我正非常注視局勢(I am keeping a very close eye on the situation)。」 Heather Wheeler曾於2014年5月時以國會議員身份訪港,與時任政務司司長林鄭月娥見面,當時林鄭曾與她討論落實普選事宜。

信件由Heather Wheeler以副國務大臣 (亞太事務部)身份發出。她在信中表示,英國政府歡迎港府永久暫緩逃犯條例。而英國駐港領事館及其歐洲伙伴已向港府高層,持續表達及討論對條例的關注。然而,近期的示威顯示香港市民的強烈意見。他們支持各方以對話,設法解決近日的憂慮。

她又在信中表示,留意到香港監警會對近日示威活動的發言。英方期待有更多詳情公布,包括有關調查的範圍及組成。

親筆:我正非常注視局勢

Heather Wheeler又指,中英聯合聲明由30年前簽署至今,保持有效。聲明是一份有法律約束力的條約,已於聯合國註冊及持續有效。作為簽署國之一,英國政府有責任密切監察。英方在公開及私下都已清晰向中國政府表達,英方重視中英聯合聲明及條約落實的立場。

Heather Wheeler在信中表示,我們可以向你(國會議員)保證,英國政府現在及將來,都會密切參與留意事件。她在信中最後親筆寫上「我正非常注視局勢(I am keeping a very close eye on the situation)。」

向國會議員發信的居英港人黃先生向記者表示,認同Heather Wheeler的回覆,並希望見到有實際行動,如將香港人權保障納入未來英中貿易條款。