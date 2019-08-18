【逃犯條例】連登仔倡以奇招「捉鬼」　港式英語網上突然再爆紅

政府修訂《逃犯條例》引起社會熱議，是次反修例活動中，不少市民選擇在連登討論區上討論。早前有討論區用戶稱用戶中有「鬼」，網民昨晚（17日）起，以風靡一時的「火星文」—「Konglish」發文，揚言抵制内地「網絡打手」，重拾港人主場。有網民表示，若有用戶看不懂該火星文貼文，便知道他是「人」還是「鬼」。

網民指出，討論區貼文亦出現不少以簡體字留言，散播愛國言論的用戶，引起一群自稱港人以繁體字發帖的用戶不滿。有用戶昨（17日）以「火星文」發文，以「TAI DUC MING NGO KONG MUD YEA GEH, YUP LAI」為貼文標題，意指若看懂該標題内容，便進貼文内討論。該貼文引來近8000名用戶讚好支持，留言的網民紛紛以「火星文」回應。

民陣今（18日）於維園集會，有網民在該貼文下用「火星文」呼籲市民參與集會。

有用戶昨（17日）以「火星文」發文，該貼文標題指若看懂該標題内容，便進貼文内討論。（網上截圖）

繼8.11銅鑼灣發生警民衝突中，警方派員喬裝「各類人物」，其中被指協助速龍小隊拘捕示威者後，網上熱議「鬼」無處不在，分別在示威活動現場及網上討論區。網民口中的「鬼」，意指非反修例示威者，混入為示威者一份子，企圖在現場或討論區透過於貼文下留言煽動字句，挑動示威者進行偏激行為，以模糊公衆視線。