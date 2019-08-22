林卓廷不滿警涉行私刑控罪過輕　稱案情嚴重證據充足應改控酷刑罪

多名警員涉嫌在北區醫院獨立病房對一名醉酒老翁行使私刑，被控以襲擊致造成身體傷害，或串謀作出此罪。協助事主揭發案件的民主黨議員林卓廷認為，罪名不足以反映案件的嚴重性，引述事主兩名兒子稱對此感到憤怒及不能接受，將與律師團隊商量要求改判刑罰較高的「酷刑罪」。

涉打醉酒翁的警員今日提堂，控方申請押後案件至10月17日，以待警方進一步調查和索取事主多份醫療報告。（盧翊銘攝）

據林卓廷取得醫院獨立病房的閉路電視片段，該名老翁先後遭兩名戴上手套、穿警察制服的人士拳打下體、掌摑面部、以染有尿液的衣物掩蓋口鼻、大力按壓眼睛、拗其無名指和手腕、用電筒近距離直接照射眼睛、強行脫去事主內外褲、以警棍拍打下體等。警方在林卓廷披露錄影片段後拘捕三人，控以襲擊致造成身體傷害，或串謀作出此罪，今日在沙田裁判法院提堂，而裁判官押後案件至10月17日再訊，批准他們保釋

林卓廷表示，擔心控罪未必能反映案情的嚴重性，因為「襲擊致造成身體傷害」是一個相對較輕的罪名，最高刑罰是監禁三年。然而，他認為案情應是對他人施以酷刑，而「酷刑罪」的最高定罪是終身監禁。他解釋，「酷刑罪」的元素是公職人員在執行職務時導致他人身體及精神嚴重受到傷害，而根據案情及閉路電視的片段，均顯示受害人承受不了警員的酷刑而要把頭撞向床邊企圖自殺，他引述事主的兩名兒子指，對警方和律政師用這麼輕的罪名來控訴警員感到憤怒和不能接受。

林卓廷表示，將會與律師團隊整理案件涉及的證據，再提供予律政師，要求修訂控罪內容，改以「酷刑罪」起訴相關的警員。林又質疑，有警員明知同事以酷刑對待事主，當中或涉及觸犯公職人員行為失當，這個罪行也可以加入到相關控罪中。

此外，就投訴警察課疑不認真及拖延處理事主投訴，林卓廷與事主的兒子明天將會到投訴警察課，投訴相關人員沒有盡力做好職責，包括忽視投訴人稱可查看錄影片段。