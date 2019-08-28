【逃犯條例】MeToo集會　大會：逾3萬人參加　警未公布數字

反修例風波觸發連場大規模示威及激烈警民衝突，多名示威者被捕，有被捕女示威者控訴，在警署羈留時，被女警無故裸體搜身，之後離開搜身房間時，走廊站着十多名男警。另外，一名女示威者被捕時走光露出內褲。 平等機會婦女聯席今晚(28日)8時至9時30分在遮打花園發起集會，主題為「執法為名 凌辱為實」，追討警方以性暴力鎮壓示威者。 晚上7時，遮打花園內已有數百黑衣人聚集，工作人員在入口處派發紫色絲帶、紫色口罩及玻璃紙，又用唇膏為參與集會人士在手臂上寫上「＃ProtestToo」。集會未正式開始，現場人士不時齊聲高呼「五大訴求缺一不可」及「黑警環眼」。 今日職工盟在愛丁堡廣場發起國泰員工集會，部份人在該集會完結後，轉移至遮打花園集會。集會仍未開始，現場曾出現混亂。 大會於晚上10時23分宣布，有超過3萬人參與集會；警方則未公布數字。 《香港01》將全程直播。

平等機會婦女聯席發言人王秀容。(張浩維攝)

【22:11】聯席成員關注婦女性暴力協會上星期（21日）進行「『反送中運動』的性暴力經驗調查」，截至昨日（28日）中午，收集到221份有效問卷，當中有46人表示在今次運動中曾經遭受不同程度、不同類型的性暴力對待，包括被人觸碰身分的敏感部位、被人威嚇或有人企圖性侵當事人，亦有當事人被人用有性意味的說話挑釁、侮辱或恐嚇等。

在46位受害者之中，最主要的施暴者是警方或其他執法人員，當中涉及23宗個案，有8宗個案發生於警署或收押所，大部份涉及多於一位施暴者。其次，有18宗個案來自政府或建制派的支持者，涉及示威者為施暴者的個案則有4宗。

【22:00】輪到早前投訴在警署羈留時，被女警無故裸體搜身，化名「呂小姐」上台發言。呂小姐代表律師質疑警方否認有全裸搜身的真確性，律師指「呂小姐」只是化名，事主從未披露身份，而被他們控訴的不當搜身的兩名警員必然曾對很多女示威者搜身，「警方點確定呢位呂小姐係邊一個？」

呂小姐上台後，說了一句「多謝你哋」便泣不成聲，台下人士紛紛向她大呼「加油」、「支持你」。她又向前線示威者致歉，稱未來未必能再行出來，「我承受唔到再出嚟講嘢，今次係最後一次。」又指昨日警方全盤否認指控令她夜不成寐，稱若然自己能再走出來，必然會再走來，向打壓港人的政府展示抗爭的決心。呂小姐最後寄語，希望有一日可以和現場人士在立法會外煲底再見，「到時大家可以除口罩，盡情地喊。」台下人士回應高呼「煲底見」。

【21:42】民陣召集人岑子杰表示，自己是同性戀者，在這段期間亦受到性別攻擊，但不會在意。他又指出，縱然受到侮辱行為，但更最重要會記得大家的付出。岑又指，林鄭月娥做特首之後，女性並沒有更好的對待。

【21:40】原本在德輔道中及遮打道集會參與者部分往地鐵站方向離開，部分往上環方向前進

【21:21】何韻詩上台發言，表示今次運動看到不少女性站得很前，背後亦有很多女性支援和文宣。

她表示，今日行出來說話可能要肩負各種打壓，而面對各種暴力包括語言暴力和性暴力，希望大家可以共同面對，支援遇上不同問題的朋友，讓他們知道自己不是孤單面對。

在這困難的環境，面對這些攻擊，何韻詩表示首先要照顧好自己，因無人知道事情何時才會完結。此外，所有人都要豐富自己，例如學習法律知識、個人權利等。

【21:17】參與集會人士用噴漆在遮打道寫上「五大訴求、缺一不可」等訴求。

+ 3 + 2

【21:16】612當日被警方拉入立法會期間露出內衣的女示威者分享個人經歷時全程飲泣。她指自己在外衣內還穿了打底背心，但不知為何被警方拉扯過程中連內衣都露出，她形容自己當時正面朝天，現場除了有警察外還有大批記者，令女事主稱自己感慌張，「佢哋睇到咩？佢哋下一步想做咩？」

她指，自己期後整理衣服，被警員呼喝「邊個准你拉返低件衫」形容警方剝奪她作為人及女性的權利及尊嚴。又指自己因該事件感受侮辱，至今仍要看心理醫生。

【21:10】大會宣布皇后像廣場已人滿。

【21:09】有參與者上台表示，社會一向對「港女」有很多負面評價，但今次事件可以看出「港女」可以突破性別定型。

她又表示，有女示威者在拘捕及搜身之中受到不公平對待，她們向平機會投訴，對方僅回覆性騷擾的定義，及直接聯絡平機會和向警察投訴課投訴。而去信警務處得到的回覆，僅是警方尊重市民集會自由，並已於每日下午4點的記者會交待。如有投訴請打熱線電話。在場市民對這些回應並不滿意。

她又指，在多場示威期間，有男警察在後巷搜女學生身。

【20:58】有女被捕人士錄音分享被捕後的經過，她表示在上庭之前，就在法庭覊留室被兩名女警要求全裸搜身，而當時是一個毫無遮閉獨立囚室搜身，而鐵閘是開着，沒有任何遮擋，外面男女警只要經過走廊就能看到裡面的情況。

女警戴上手套搜身及衣服，又要她蹲下、起身三次，表示這是當她是毒販看待。

+ 3 + 2

【20:55】遮打花園逼爆後，參與集會人士仍不斷湧至，人潮逼到皇后像廣場及對路馬路，多部電車滯留，有少量市民仍留在電車上觀看集會情況。參與者亮起紫燈，高呼「黑警，還眼」、「香港人加油」等。

【20:48】大會宣布遮打道及電車路來回行車線已滿。

【20:36】8月5日凌晨天水圍警署外被拘捕時走光的女事主上台發言，「被捕時被大量男防暴警察壓落地打，對方罵她「臭雞」，亦有叉頸及用索帶縛起雙手並抬起」。

在警署隨後幾個鐘，警方稱她在被捕時着裙和激烈掙扎所以才走光，事主覺可笑，形容這是「blame the victim」（責怪受害者）。

她表示自己的幸好有鏡頭拍住，可能有更多沒有拍到的事件，表示自己遭遇可能只是冰山一角。

她堅持自己沒有做錯任何事，亦不會因這次經歷而不敢站出來，稱這些手段正正是要滅聲，嚇怕其他人不敢出聲。

參與集會市民湧出德輔道中，電車無法向前行駛。(勞敏儀攝)

【20:38】2014年「光復元朗」示威中被控以胸襲警的女示威者吳麗英在男友陪伴下上台分享，她提及自己最終被判入獄三個月十五日，台下有人大叫「你無做錯！」。吳麗英指自己連日收看新聞，見到有警員無理對女性搜身，「乘機抽水，非常可恥，禽獸都不如」。

【20:18】中大社會學系教授蔡玉萍表示，開場即向林鄭發炮，「特首林鄭月娥，你係咪一個女人？」蔡玉萍稱己所不欲勿施於人，反問林鄭能否接受自己一旦被拘捕要被脫光搜身，「你有兩個仔，我都有兩個仔，你可唔可以接受你個仔被拘捕時被不適當接觸碰下體？」現場人士聽到蔡發言，在下台情緒激動，不時大呼「可恥」。

她表示，有女示威者在被捕時內褲被扯脫，也有女示威者指控警方在拘捕後迫令脫去所有衣服，進行赤裸搜身，更有警察以筆觸碰其赤裸身體。如果指控屬實，涉事警察不但已牽涉性騷擾，亦已違反了在香港亦適用的公民權利及政治權利國際公約。

【20:13】國際特赦組織香港分會主席碧華依表示，婦女參與政治運動所付出的代價往往比男性不合比例的大，政府不但需要保障婦女參與政治權利，更要立即成立獨立調查委員會以回應一切型式的性別侵害行為。

【20:04】平等機會婦女聯席發言人王秀容發表聲明，表示在反對《逃犯條例》修訂以來，平等機會婦女聯席一直關注警察使用過度武力執法，又留意到有幾宗警方在執法期間對示威者及市民施行性暴力，包括近期發生兩宗女示威者被警方性暴力對待的事件。

她指，有女示威者表示，在非必要及無合理理由之下，被警員要求脫光衣服赤裸搜身，並遭警員以享受的眼光打量。其他警員在沒有戴手套之下，直接觸碰受害人的衣物，並用筆拍打女示威者的兩腿之間。

第二宗是8月5日凌晨天水圍警署外，警方拘捕女示威者時，粗暴拉扯該女子衣服，導致該女子裙褲均被扯甩並走光。

王秀容認為，任何人均有參與政治活動的權利及表達意見的自由。平等機會婦女聯席亦留意到，不同性別人士例如男性示威者，也遭受警方以性暴力對待。

平等機會婦女聯席對警方以性暴力作為手段凌辱示威者作出最嚴勵譴責，又要求警務處嚴肅調查和處理性暴力事件，追究警方濫權施暴的行為，將侵犯者繩之於法。

+ 8 + 7 + 6

【20:03】中環地鐵站仍有大批人士，前往遮打花園參與集會。

【19:59】集會開始前靜默1分鐘，以紀念在反對《犯條例修》訂運動之中逝世的年輕人。

【19:53】遮打花園地下位置已經坐滿，花園外有參與集會人士等候入場。大會呼籲參與集會人士盡量往遮打花園內挪位，宣布目前人潮已經「迫爆遮打花園」，昃臣道亦已經爆滿，大會希望警方可以進一步開放遮打道。

【19:51】集會人士已站滿遮打花園，正移往昃臣道。

【19:22】 黑衣人潮坐滿半個遮打花園，通往集會現場的地鐵站隧道出口擠得水洩不通。有人用雷射筆照射公園內的樹丫，雖然集會主題為追究性暴力，現場不少人士以紗布蒙起一隻眼，繼續抗議有女示威者日前被橡膠子彈射眼一事。

【19:00】 記者目測有數百名市民已在遮打花園聚集，不少人戴上紫口罩及繫上紫絲帶。

主辦方呼籲參與者用唇膏，在手臂上寫「#ProtestToo」，將紫色絲帶佩戴於手上，並攜帶紫色玻璃紙，蓋在手機的閃光燈上，希望令集會現場形成「紫色嘅燈海」。

