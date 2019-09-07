【區議會選舉】泛民協調起波瀾　反自動當選運動變「撞區運動」？

距離區議會選舉投票日只剩餘不足3個月時間，早前由黃大仙區議員譚香文牽頭、聲稱以填補「白區」為目標的「反自動當選運動」就屢爆撞區疑雲。今年7月已在中西區區議會大學選區展開地區工作、獲民主派立法會議員區諾軒支持的素人任嘉兒，近日宣布由於「運動」於8月後派出的素人歐頌賢堅持不讓路，故惟有退出該區的地區工作。 然而，一波未平，一波又起，民主派區選協調平台「民主動力」召集人兼東區區議員趙家賢今日（7日）於facebook表示，接到譚香文告知，一名名為Tony的民主派朋友，有意到其太古城西選區「撞區」。趙又引述譚解釋，事情與「反自動當選運動」要到一些已有民主派人士進行地區工作的選區有關，並hashtag「#曉麗」「 #鳳凰兩個選區」。 譚香文則於同日下午在facebook表示，「目前各個平台都努力派人的情況下，出現撞區實在所難免」，由於成員退出及協調後，現時沒有撞區情況。

趙家賢在facebook透露，再有反自動當選運動成員與民主派人士撞區，今次受影響的更是他自己的選區。（資料圖片/洪嘉徽攝）

每逢區議會選舉前夕，民主派出戰人選協調經常都波瀾四起。

今次就連協調平台民動的召集人趙家賢自身亦被捲入風波。他今日在facebook表示，指譚香文告知他一名叫Tony（Choi）的人士，有意到其作為現任區議員的選區出戰。

而《蘋果日報》報道，指與任嘉兒撞區的歐頌賢，透過whatsapp對話記錄，證明在落區初期，她一早已向「反自動當選運動」團隊查詢大學選區是否已有其他民主派擬出選，但團隊其中一名召集人Tony Choi向她稱：「照去，等佢來協調」。「反自動當選運動」稱歐頌賢處理手法失當，有違「反自動當選」的原意，決定不支持歐出選，歐則批評「反自動當選運動」團隊在此刻割席，對她不公道，斥對方「用完即棄」。

譚香文則在fb指，「反自動當選運動」一直力圖避免撞區，「當然，有部份選區因為溝通問題，而出現撞區，我們亦只能盡力安排見面協調。但協調能否順利，往往視乎有意參選者雙方的決定，作為平台角色始終受到法例限制，在協調過程中充其量只能提供建議，退與不退真係好視乎有意參選者的決定」。

她又稱，兩名運動成員，黃大仙區議會鳳凰選區的鄭詩陶及觀塘區議會曉麗選區的張隆，前者於8月開始停止地區服務，後者則於8月25日宣布辭任曉麗社區幹事。另外，東區區議會寶馬山選區、北區區議會盛福選區及大學選區三區成員已退出「反自動當選運動」，已經全數解決有關協調問題，「這意味本運動的協調工作已經全數完成」。