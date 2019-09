【逃犯條例】羅范淑芬稱有少女被誤導　為「勇士」提供免費性服務

反對《逃犯條例》爭議仍尚未平息,警民衝突無日無之。行政會議成員羅范淑芬今天(9日)早上接受香港電台英文台節目《Backchat》,稱有年輕少女為一些勇士(Warriors)提供免費性愛,又指已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case.)。

羅范淑芬談及有年輕少女被他人誤導,為一些勇士(Warriors)提供免費性愛。(資料圖片/羅君豪攝)

羅范椒芬今天接受電台節目訪問時,突然談及有年輕少女被他人誤導,為一些勇士(Warriors)提供免費性愛。

羅范又稱已確認真有此事:「我聽到有人談及有關免費性愛之事,我相信我們已確認是真有此事,我們對於這些少女被誤導而提供免費性愛感到悲哀。(I heard somebody talking about free sex, I think we have confirmed that this is a true case, I am so sad to these young girls, who has been misled into offering free sex.)」

其後出席同一節目的社民連主席吳文遠反駁其說法,羅范則說這些免費性愛提供予勇士(Warriors),相信意指示威者。

I heard somebody talking about free sex, I think we have confirmed that this is a true case, I am so sad to these young girls, who has been misled into offering free sex. 羅范淑芬(2019年9月9日)

吳文遠對於羅范相信這種謠言感到非常荒謬,「一個五毛、阿嬸講呢啲嘢就話啫,但佢係行會成員、前教統局局長,講咁嘅言論,對我好驚訝,言論完全不負責任。」

吳文遠指羅范淑芬及其他政府一直將焦點集中在港鐵被破壞和一些謠言,而無視社會的訴求。