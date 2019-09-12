民建聯倡引《收地條例》建屋被指「轉軚」　 柯創盛稱被「老屈」

民建聯今日（12日）高調建議政府引用《收回土地條例》，大量收地興建公營房屋，解決公共房屋供不應求的缺口，不過民主黨立法會議員尹兆堅指出，民建聯今年一月在立法會反對涂謹申提出的「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」議員議案，議案中提到引用《收回土地條例》大量收回新界的棕地及閒置農地，尹兆堅質疑民建聯「轉軚」。 民建聯立法會議員柯創盛否認「轉軚」，指他就涂謹申提出的議員議案提出修正案，修正案中提到在「引用《收回土地條例》及換地，收回新界的私人土地，加快開拓新界新發展區」，指當時民主黨投票反對其修正案，質疑尹兆堅「老屈」和斷章取義。

民建聯今召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺問題。(資料圖片/吳倬安攝)

涂謹申今年一月提出「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」議員議案，議案中提到引用《收回土地條例》大量收回新界的棕地及閒置農地，民建聯就原議案投下反對票。柯創盛當時提出修正案，將原議案提出「引用《收回土地條例》大量收回新界的棕地及閒置農地，以開拓新發展區作建屋用途」，改為「引用《收回土地條例》及換地，收回新界的私人土地，加快開拓新界新發展區」，指民主派投下反對票。

柯創盛指尹兆堅批評民建聯「轉軚」屬無謂和「老屈」，至於為何在涂謹申的原議案投下反對票，他指當時在發言指出，「香港沒有多餘的時間和空間去任性，沒有時間糾纏在一些不是選項的選擇，其中一項便是軍事用地」，故民建聯不支持原議案，並提出修正案。

在民建聯主力跟進房屋議題的柯創盛又表示，尹兆堅在處理房屋議題亦同樣非常資深，坦言不希望再與他們爭論，又指尹兆堅「諗多咗」，他呼籲不同黨派放下包狀，盡快促請政府多管齊下解決房屋問題。

至於民建聯陳克勤、黃定光、劉國勳等亦曾就在報章撰文，對引用條例收地有保留，被問到為何該黨現在全力支持引用條例收地，該黨副主席、行會成員張國鈞表示，在修例風波前，有其他比引用條例更有效的方法解決土地短缺問題，惟現在很多有效方法在中短期內已難以實施，例如明日大嶼填海，相信前期撥款難以在立法會於短期內順利通過，故該黨思考一些更有效的方法，協助政府增加土地供應。

民建聯立法會議員柯創盛(右)否認「轉軚」，質疑尹兆堅「老屈」和斷章取義。(吳倬安攝)

對於有指民建聯力推《收回土地條例》與挽救年底選情有關，張國鈞直指提出引用條例收地不是「民建聯獨家」，指其他黨派亦可以提出，又強調事前「無同政府夾過」。

房委會今日表示，將尋求房委會商業樓宇小組委員會批准，建議與政府同期向房委會轄下零售及工廠單位租戶提供50%的租金減免，為期6個月。柯創盛對此表示歡迎，認為做法可舒緩小商戶的經營壓力，他希望領展亦能體察民情，為領展街市、商場的租戶提供減租或凍租優惠。