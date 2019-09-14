8月以來連續7周發網誌　鄭若驊：冀創香港與其他司法區交流機會

律政司司長鄭若驊在《逃犯條例》修訂風波中被捲入風眼，民望評分屢創新低。她多次回應記者提問時都表示不會辭職，而她自今年8月以來，亦以每周一次的頻率，密密撰寫網誌，至今已連續7個星期有新網誌發表。 鄭若驊今日（14日）發表的最新一篇網誌中提到，香港與廣東省高級人民法院及深圳市中級人民法院在上周末一連兩天合辦講座；其中一場有香港法律界人士及內地的律師、法官一同出席。她指，「望製造多些機會，讓香港的法律業界與其他司法管轄區的人士交流」。

鄭若驊發表的最新一篇網誌中指，「望製造多些機會，讓香港的法律業界與其他司法管轄區的人士交流」。（資料圖片/盧翊銘攝）

《逃犯條例》風波久未平息，被捲入風眼的鄭若驊今次的網誌如上周一樣，並未提及修例風波。

她在網誌中表示，海南省司法廳與律政司上月安排了海南國際仲裁院與HK45及國際青年法律交流聯會合辦了一場座談會，會上邀請了一眾香港年輕律師參加。她引述該批律師指，「在這個行程中獲益不少，除了知道更多海南的最新發展外，還有機會在座談會中分享關於香港的法律及爭議解決服務的經驗」。他們在翌日更獲安排參觀中國南海研究院，聽取吳士存院長講解當前南海的形勢。

她又稱，上周六在深圳與廣東省高級人民法院院長龔稼立簽署了《廣東省高級人民法院與香港特別行政區政府律政司就大灣區法律交流與互鑑的框架安排》，為日後雙方交流提供平台。而在《框架安排》下，上周30多名香港法律界人士及內地的律師和法官一同出席了香港與廣東省高級人民法院及深圳市中級人民法院合辦的講座。

她指，希望提鞏固香港在促成交易和爭議解決方面的地位；亦希望製造更多機會讓香港法律界與其他司法管轄區交流，推展服務及宣傳香港的法治優勢。